Successo per la Vacanza del Sorriso “Mitica” in Cilento dedicata ai bimbi con patologie oncoematologiche

Ancora una volta le meravigliose famiglie di bambini con patologie oncoematologiche beneficiarie del soggiorno cilentano gratuito della Vacanza del Sorriso sono state ospitate, con premura e attenzione, dai generosi operatori turistici di Pisciotta, Palinuro e Marina di Camerota, e accolte dalle solidali comunità locali. Le mattinate trascorse negli hotel e villaggi, al mare o nelle piscine, e i pomeriggi e le sere in giro tra i borghi marinari e collinari del Cilento, hanno caratterizzato la vacanza che, non a caso, gli organizzatori hanno voluto denominare “Mitica”.

Tante attività nei comuni del Cilento

Gli speciali vacanzieri iniziano il loro soggiorno coccolati dagli albergatori, poi continuano l’esperienza accolti dalle generose e solidali comunità cilentane aderenti al programma settembrino, avendo l’occasione di scoprire un pezzo di mondo cilentano immerso nella natura e nella storia, nonché, pieno di solidarietà e spirito di accoglienza.

La solidale Centola riserva agli ospiti una calorosa e dinamica accoglienza, con una coinvolgente e interattiva animazione e una gustosissima cena, così come la generosa Marina di Camerota offre agli ospiti la gita in barca nella sua Baia Infreschi e le visite ai musei, le attività ludiche, pizze, gelati e torte. La suggestiva Marina di Pisciotta propone un viaggio nel modo della pesca, che vede i giovanissimi ospiti impegnati nel recupero della rete dalla spiaggia, poi in alcuni laboratori artistici e infine la buonissima cena a base di pesce gradita dai genitori e, anche, dai loro ragazzi.

La tranquilla Roccagloriosa regala perle di cultura e gastronomia, in un borgo impregnato di atmosfere antiche, tra musei, chiese, conventi e tradizioni folkloristiche, e offre un pranzo dalla tipicità contadina e intriso di giovialità e allegria. A San Giovanni a Piro le famiglie scoprono l’immensità della natura cilentana nel panoramico Pianoro di Ciolandrea e, da lì, cominciano a saggiare quell’accoglienza sangiovannese che troverà il suo culmine nelle coinvolgenti attività ludiche e ricreative preparate e svolte al centro del paese, suffragate da una gustosa cena, consumata tra la giovialità e lo spirito di condivisione.

A Caselle in Pittari sono di scena le forti suggestioni, come quella prodotta dai numeri di un bravo mago, ma, soprattutto, quella generata dal coinvolgimento diretto di bambini e genitori nel concerto realizzato dalla Banda Musicale del Paese. Cantare tutti assieme, graditi ospiti e casellesi, accompagnati da veri maestri di musica è un’esperienza sublime e indimenticabile.

“Ancora una volta centinaia di volontari, operatori turistici, sociali e culturali, nonché, sindaci ed amministratori locali, hanno reso omaggio alle famiglie non facendo mancare la loro presenza, il loro calore e la loro vicinanza, con l’auspicio che possano risolvere al più presto i loro impegnativi problemi“, così dall’associazione organizzatrice.