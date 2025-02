Salento: progetto Gol e Forum dei giovani, ecco le novità | VIDEO

Il comune di Salento è pronto a lanciare il suo primo Forum dei Giovani, un’iniziativa volta ad avvicinare le nuove generazioni alla vita politica e amministrativa del territorio.

Le finalità

L’obiettivo è quello di offrire ai ragazzi uno spazio di confronto e partecipazione, rendendoli protagonisti delle scelte che riguardano il futuro della comunità. L’assessore Scarpa ha sottolineato l’importanza di questo progetto, che mira a coinvolgere i giovani e a responsabilizzarli nelle scelte di vita, aiutandoli a comprendere meglio il funzionamento delle istituzioni e il valore della partecipazione attiva. Attualmente, si stanno raccogliendo tutte le domande, cercando di garantire una rappresentanza equa non solo per il capoluogo, ma anche per le altre frazioni comunali.

Oltre al Forum dei Giovani, l’assessore ha fatto riferimento anche al progetto GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori), spiegando che l’amministrazione ha richiesto una proroga per potervi rientrare: “Siamo dell’avviso che sia giusto dare un sussidio alle persone che in questo momento ne hanno bisogno”. Infine, Scarpa ha respinto le accuse rivolte all’amministrazione riguardo a presunti criteri discrezionali nell’accoglimento delle domande per il progetto: “Abbiamo preso in considerazione tutte le richieste pervenute, chi ci conosce sa che operiamo con trasparenza”.