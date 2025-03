Avis di Agropoli: due giornate per la donazione del sangue, ecco quando

Come ogni mese, anche a marzo tornano gli appuntamenti per la donazione del sangue, gesto di grande generosità e altruismo. L’Avis di Agropoli organizzerà dye giornate di raccolta presso la sede di Via Cannetiello 26.

Un modo per fare prevenzione

Donare il sangue è un atto gratuito che richiede poco tempo ed è anche un modo per fare prevenzione tramite le analisi del sangue che verranno effettuate dalla stessa associazione successivamente alla donazione.

Il sangue raccolto è indispensabile per la cura delle malattie oncologiche ed ematologiche, nei servizi di primo soccorso e di emergenza, in molti interventi chirurgici e trapianti di organo e di midollo osseo, per trasfusioni e per la ricerca scientifica. Ogni donazione può salvare fino a tre vite.

Ecco tutti gli appuntamenti

I giorni in cui sarà possibile donare il sangue sono giovedì 6 marzo e lunedì 10 marzo dalle ore 8:00 alle ore 12:00. L’Avis di Agropoli invita tutti i cittadini a partecipare numerosi alle giornate di donazione.