Avis di Agropoli: un mese ricco di appuntamenti per donare il sangue nel Cilento

Febbraio è un mese ricco di appuntamenti per tutti coloro che desiderano compiere un gesto di grande generosità: donare il sangue. L’Avis di Agropoli, in collaborazione con i comuni limitrofi, ha organizzato una serie di giornate di raccolta presso la propria sede e attraverso l’autoemoteca, offrendo a tutti la possibilità di contribuire a salvare vite umane.

Un gesto semplice, un valore inestimabile

Donare il sangue è un atto volontario e gratuito che richiede pochi minuti del nostro tempo e non comporta rischi per la salute. Il sangue raccolto viene utilizzato per trasfusioni, per la produzione di farmaci salvavita e per la ricerca scientifica. Ogni donazione può salvare fino a tre vite.

Ecco tutti gli appuntamenti

Per tutto il mese di febbraio, l’Avis di Agropoli sarà presente con la propria sede e con l’autoemoteca in numerosi comuni del territorio cilentano.

Sede Avis Agropoli: 2, 3, 6, 10, 13, 16, 17, 20, 24, 27 febbraio

2, 3, 6, 10, 13, 16, 17, 20, 24, 27 febbraio Autoemoteca: 2 febbraio: Bellizzi 9 febbraio: Capaccio Scalo 23 febbraio: Castellabate, Ottati 28 febbraio: Roccadaspide



L’Avis di Agropoli invita tutti i cittadini a partecipare numerosi alle giornate di donazione. Ogni gesto di solidarietà è fondamentale per garantire la disponibilità di sangue per chi ne ha bisogno.