“Dona il tuo Sangue”: ecco i punti di raccolta nel Cilento per Gennaio

L’Avis di Agropoli organizza delle giornate per la donazione del sangue per tutto il mese di gennaio. Un gesto semplice ma fondamentale per garantire l’approvvigionamento di sangue negli ospedali e salvare vite umane. Le donazioni, in programma fino a venerdì 31 gennaio dalle ore 8:00 alle 12:00, rappresentano un’importante occasione per compiere un gesto di solidarietà concreto verso chi ne ha bisogno.

Donazioni in sede

Per chi desidera donare presso la sede Avis di Agropoli, sono state programmate numerose giornate: giovedì 9, lunedì 13, giovedì 16, domenica 19, lunedì 20, giovedì 23, lunedì 27 e giovedì 30 gennaio.

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno presso la sede Avis di Agropoli, in via Cannetiello n. 26.

L’autoemoteca in tour

Per avvicinare sempre più persone alla donazione, l’autoemoteca Avis sarà presente in diverse località del territorio:

Domenica 12 gennaio : Capaccio Scalo e Camerota

: Domenica 19 gennaio : Trentinara

: Domenica 26 gennaio : Piaggine e Montecorice

: Venerdì 31 gennaio: Roccadaspide

Donare il sangue è un atto di grande generosità che non richiede particolari requisiti. Basta essere in buona salute, avere un’età compresa tra i 18 e i 65 anni e pesare almeno 50 kg.

Per partecipare alle giornate di donazione è sufficiente presentarsi presso i centri di raccolta muniti di documento d’identità. Il personale sanitario sarà a disposizione per fornire tutte le informazioni necessarie e per effettuare i controlli pre-donazione.