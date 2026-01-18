“Naturalmente Cilento”: si rinnova il contest fotografico dedicato al Cilento

L’Associazione “Geo Trek Paestum“, in occasione della X° edizione della Festa dell’Escursionismo itinerante “NaturalMente Cilento” tra i comuni del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni che si terrà il 19 aprile 2026, propone l’omonimo Contest fotografico giunto anche lui alla X° edizione.

Il contest

“La finalità del contest – spiega il Presidente dell’Associazione Giuseppe Gargano – è di vera promozione di quei territori soprattutto delle aree interne, emarginati economicamente e geograficamente, in modo che abbiano la giusta popolarità e riprendano la frequentazione che gli spetta da parte degli amanti del territorio, delle trazioni, ecc.”

Le foto devono essere scattate esclusivamente, pena l’esclusione, all’interno del territorio del Cilento dando visibilità a tutti coloro che si esprimono con mezzo fotografico tradizionale o digitale, valorizzando tutti gli aspetti del nostro territorio sia artistici che culturali ed ambientali. Il tema per quest’anno è “Cilento in un dettaglio”.

Come partecipare

La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta sia ai fotografi professionisti che a tutti gli appassionati di fotografia e fotoamatori senza limiti di età e nazionalità. I partecipanti dovranno, entro e non oltre le ore 12:00 del 22 febbraio 2026, inviare a mezzo mail all’indirizzo contest@geotrekpaestum.com, pena l’esclusione, la documentazione obbligatoria presente sulla pagina Web dell’Associazione “Geo Trek Paestum”, dove è consultabile anche il relativo regolamento.

Il contest, il 23 febbraio 2025, come tradizione entrerà nella seconda fase, in cui le foto in formato anonimo verranno caricate sulla pagina FB dell’Associazione “Geo Trek Paestum” in un apposito album e sottoposte al giudizio degli utenti che con i loro “like” giudicheranno le fotografie. Le prime 15 che alla fine delle operazioni relative alla prima fase di votazione avranno totalizzato il maggior numero di “mi piace” passeranno alla fase finale. Il termine del voto popolare avverrà il 29 marzo 2026 alle ore 12:00.

Le foto finaliste, con il miglior voto popolare, verranno esposte presso una struttura al momento da decidere sul territorio in cui si terrà il 19 aprile 2026 la “X° festa dell’Escursionismo dell’Associazione Geo Trek Paestum” e in quell’occasione la Commissione Fotografia provvederà all’annuncio e premiazione dei primi tre classificati dell’attuale edizione.