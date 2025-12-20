Natale di solidarietà, Protezione Civile Odv e Donation insieme per regalare sorrisi ai piccoli pazienti del “San Luca”

Un Natale all’insegna della solidarietà e della vicinanza ai più piccoli. Anche quest’anno, nel periodo natalizio, la Protezione Civile Cilento ODV di Castellabate, in collaborazione con l’associazione Donation, rinnova il proprio impegno per portare sorrisi e momenti di gioia ai bambini ricoverati nei reparti pediatrici.

L’iniziativa

La giornata solidale si svolgerà domenica 21 Dicembre alle ore 11, quando i volontari faranno nuovamente tappa presso l’Ospedale San Luca di Vallo della Lucania per donare giocattoli ai piccoli pazienti e al reparto pediatrico. Un gesto semplice ma carico di significato, pensato per regalare un attimo di spensieratezza a chi sta affrontando giorni difficili lontano da casa.

I giocattoli che verranno consegnati sono il frutto di una raccolta portata avanti nelle ultime settimane, resa possibile grazie alla generosità di cittadini e sostenitori che hanno scelto di contribuire a questa iniziativa di cuore. Parte dei doni raccolti, inoltre, sarà destinata anche alle case famiglia dell’intero territorio, ampliando così il raggio d’azione dell’iniziativa e permettendo a molti altri bambini di vivere un Natale più sereno.

“Perché a Natale, un giocattolo non è solo un regalo. È un abbraccio, un’emozione, una distrazione dal dolore, un sorriso che torna a nascere. Un abbraccio sincero in un periodo di festa non per tutti”, fanno sapere i volontari protagonisti di questa splendida iniziativa. Ed è proprio questo lo spirito che anima l’impegno della Protezione Civile Cilento ODV e di Donation, unite ancora una volta nel segno della solidarietà.