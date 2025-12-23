Natale a Vallo della Lucania: parcheggi gratis in centro per incentivare lo shopping

Dal 23 dicembre al 6 gennaio sosta gratuita nel parcheggio di via Madonna del Rosario a Vallo della Lucania dopo le ore 14:00 per favorire il commercio locale

A cura di Ernesto Rocco
Parcheggio Madonna del Rosario Vallo della Lucania

L’Amministrazione Comunale di Vallo della Lucania ha varato un provvedimento strategico per la gestione della viabilità e della sosta durante il periodo delle festività. A partire dal 23 dicembre 2025 e fino al 6 gennaio 2026, i cittadini e i visitatori potranno usufruire del parcheggio in via Madonna del Rosario senza dover corrispondere alcun pagamento nelle ore pomeridiane. L’iniziativa mira a rispondere concretamente alle esigenze di una maggiore disponibilità di stalli in un momento dell’anno caratterizzato da un’altissima densità di traffico.

Sostegno al commercio e alla mobilità

La decisione di rendere l’ingresso gratuito dalle ore 14:00 nasce dalla necessità di gestire il “maggiore afflusso nel periodo festivo” registrato nel centro abitato. Attraverso questa misura, l’ente comunale intende facilitare gli spostamenti e promuovere la fruizione del cuore della città, ponendosi l’obiettivo di “favorire l’accesso alle attività commerciali del centro cittadino”.

La disponibilità di ulteriori parcheggi gratuiti rappresenta quindi un incentivo per lo shopping natalizio e per la partecipazione agli eventi locali, riducendo al contempo lo stress legato alla ricerca di un posto auto.

Leggi anche:

Ad Agropoli torna la solidarietà con il “Giocattolo sospeso”

Orari e durata del servizio

Il provvedimento resterà in vigore per l’intero arco delle festività, coprendo il periodo che va dall’antivigilia di Natale fino all’Epifania. Gli utenti potranno accedere gratuitamente alla struttura di via Madonna del Rosario ogni giorno, purché l’ingresso avvenga nella fascia pomeridiana successiva alle ore 14:00.

Questa iniziativa si inserisce nel piano di gestione urbana volto a rendere il centro di Vallo della Lucania più accessibile e accogliente per residenti e turisti durante le celebrazioni di fine anno.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ospedale Curto

Roscigno, 55enne colto da ictus ischemico: salvato al “Curto” di Polla grazie ad un farmaco innovativo

Grazie alla rapidità dell’intervento e alla competenza dell’équipe medica, è stato immediatamente…

Asl Salerno

Sicurezza sul lavoro, vittoria per l’Ugl Salute: più personale dedicato all’Asl Salerno

"Si tratta di un risultato importante frutto di un lavoro costante del…

“Ortega attraverso gli occhi dei bambini”: il SAI di Torre Orsaia celebra l’integrazione

Il progetto portato avanti dai bambini accolti nella splendida comunità di Bosco…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.