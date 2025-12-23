Natale a Vallo della Lucania: parcheggi gratis in centro per incentivare lo shopping

L’Amministrazione Comunale di Vallo della Lucania ha varato un provvedimento strategico per la gestione della viabilità e della sosta durante il periodo delle festività. A partire dal 23 dicembre 2025 e fino al 6 gennaio 2026, i cittadini e i visitatori potranno usufruire del parcheggio in via Madonna del Rosario senza dover corrispondere alcun pagamento nelle ore pomeridiane. L’iniziativa mira a rispondere concretamente alle esigenze di una maggiore disponibilità di stalli in un momento dell’anno caratterizzato da un’altissima densità di traffico.

Sostegno al commercio e alla mobilità

La decisione di rendere l’ingresso gratuito dalle ore 14:00 nasce dalla necessità di gestire il “maggiore afflusso nel periodo festivo” registrato nel centro abitato. Attraverso questa misura, l’ente comunale intende facilitare gli spostamenti e promuovere la fruizione del cuore della città, ponendosi l’obiettivo di “favorire l’accesso alle attività commerciali del centro cittadino”.

La disponibilità di ulteriori parcheggi gratuiti rappresenta quindi un incentivo per lo shopping natalizio e per la partecipazione agli eventi locali, riducendo al contempo lo stress legato alla ricerca di un posto auto.

Orari e durata del servizio

Il provvedimento resterà in vigore per l’intero arco delle festività, coprendo il periodo che va dall’antivigilia di Natale fino all’Epifania. Gli utenti potranno accedere gratuitamente alla struttura di via Madonna del Rosario ogni giorno, purché l’ingresso avvenga nella fascia pomeridiana successiva alle ore 14:00.

Questa iniziativa si inserisce nel piano di gestione urbana volto a rendere il centro di Vallo della Lucania più accessibile e accogliente per residenti e turisti durante le celebrazioni di fine anno.