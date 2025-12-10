Natale 2025: ad Agropoli va in scena la solidarietà con “Un Regalo Sospeso”

In occasione delle festività natalizie, torna un evento di forte impatto sociale e benefico. L’iniziativa, denominata Un Regalo Sospeso, pone al centro l’importanza della condivisione e dell’attenzione verso l’infanzia, ribadendo un principio fondamentale di uguaglianza e gioia tipico dello spirito del Natale.

Il messaggio che accompagna la manifestazione è chiaro ed evocativo: “Non tutti i doni si comprano, ma tutti i bambini meritano un dono”. Queste parole sottolineano la natura non materiale di certi gesti, evidenziando al contempo la necessità concreta di non lasciare nessun bambino escluso dalla magia delle feste.

Coordinate e dettagli dell’evento

L’evento è programmato per Lunedì 22 Dicembre 2025. L’orario di inizio è fissato per le ore 18:00 presso il Cineteatro De Filippo, punto di ritrovo per chiunque voglia partecipare o assistere a questo momento di condivisione, dedicato a garantire un sorriso ai più piccoli attraverso la formula del “dono sospeso“, una pratica che richiama la tradizione della generosità incondizionata verso il prossimo.

L’iniziativa del Basket Agropoli

Una iniziativa simile, come da tradizione del basket, si terrà anche al Pala Cilento di Torchiara. Torna il “Teddy Bear Toss”, una raccolta di peluche da donare alla Caritas di Agropoli

“Domenica non scenderemo in campo nel nostro fortino, il PalaDiConcilio. Il recente incendio, che come sapete ha reso inagibile la nostra casa, ha colpito profondamente tutta la comunità – fanno sapere dalla società – Per questo motivo giocheremo al PalaCilento di Torchiara: un sentito ringraziamento va all’amministrazione comunale di Torchiara per la disponibilità e l’accoglienza. Siamo certi che anche questa volta saprete far sentire tutto il vostro calore, riempiendo il palazzetto come sempre. Anche perché domenica 14 dicembre sarà una giornata ancora più speciale grazie al ritorno del Teddy Bear Toss, un’iniziativa che portiamo avanti con orgoglio da tanti anni nel periodo natalizio”.