Un regalo sospeso, l’iniziativa solidale del PSI di Agropoli: «A Natale siamo tutti più buoni»

Si chiama “Un regalo sospeso” ed è l’iniziativa solidale che ha deciso di mettere in campo il Partito Socialista Italiano, circolo di Agropoli, guidato dal segretario Anna De Martino. L’appuntamento è per il prossimo 23 dicembre, a partire dalle ore 19, presso il cineteatro Edoardo De Filippo.

Un regalo sospeso: l’iniziativa del PSI agropolese

Nell’occasione gli esponenti del Partito Socialista Italiano organizzeranno una raccolta di doni. I regali potranno essere lasciati sotto l’albero del cineteatro per far felici i più piccoli. Successivamente, infatti, saranno devoluti ai piccoli ospiti delle Case Famiglia locali. Sarà anche un’occasione per scambiarsi gli auguri e fare un brindisi di buone feste.

“A Natale siamo tutti più buoni – afferma Anna De Martino – Sarà un Natale difficile per tanti concittadini. Non è un segreto che i nostri territori attraversano una crisi economica amplificata dal caro bollette. Agropoli, purtroppo, poche settimane fa è stata colpita anche da un’alluvione che ha recato danni a molti commercianti e tante sono le iniziative in cantiere da parte dell’amministrazione Mutalipassi nei loro riguardi. Il Psi di Agropoli, nel suo piccolo, ha deciso di regalare un sorriso ai bambini ospiti delle Case Famiglia locali, per infondere loro il maggiore calore possibile, soprattutto in questo periodo dell’anno. Ringrazio i compagni socialisti e tutti coloro i quali parteciperanno con un dono all’iniziativa. Aspettiamo tutti!“