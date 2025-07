Nasce la scuola calcio Gerardo Di Maio a Marina di Camerota: al via le iscrizioni nel nome della passione e del ricordo

Una scuola calcio per crescere insieme, nel nome di Gerardo. È ufficialmente nata la Scuola Calcio Gerardo Di Maio, un progetto sportivo e umano che prende vita a Camerota per abbracciare l’intero territorio del basso Cilento. Le iscrizioni per la stagione sportiva 2025/2026 sono già aperte.

La scuola Gerardo Di Maio

La scuola porta il nome di Gerardo Di Maio, giovane di Marina di Camerota scomparso tragicamente il 5 agosto 2023 in un incidente stradale avvenuto in località Mingardo. La sua passione per il calcio, la gioia contagiosa e l’amore per la vita vivranno ora nei sogni e nei percorsi di crescita di tanti bambini e ragazzi.

Il progetto si fonda su basi solide: formatori esperti, tecnici qualificati e preparatori atletici accompagneranno i giovani atleti in un percorso completo che unisce sport, educazione e valori. L’obiettivo è offrire un ambiente sano e inclusivo dove i piccoli calciatori possano imparare, divertirsi e crescere, dentro e fuori dal campo.

Le dichiarazioni

«Vogliamo far vivere il nome di Gerardo in mezzo ai ragazzi – spiegano i promotori – trasmettendo lo spirito positivo, il rispetto e la voglia di fare gruppo che lo hanno sempre contraddistinto».

Per informazioni e iscrizioni: 334 192 5675 – 334 116 5948

È attiva anche la pagina ufficiale della scuola calcio, dove saranno pubblicati aggiornamenti, foto e contenuti legati alle attività sportive e formative. Un nuovo inizio per il calcio cilentano, nel segno dell’amicizia e della memoria.