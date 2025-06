Nasce Italia Viva ad Agropoli: un nuovo attore politico per la comunità

Agropoli vede la nascita di un nuovo attore nel panorama politico locale: Italia Viva. Il partito si propone di operare a livello comunale con l’obiettivo di “dare voce e rappresentanza alle esigenze e ai bisogni della nostra comunità”. Questa iniziativa nasce da un “profondo desiderio di cambiamento e di partecipazione attiva alla vita pubblica locale”.

Trasparenza e inclusione: i pilastri di Italia Viva

I fondatori di Italia Viva ad Agropoli si dicono convinti che la politica debba essere “più vicina ai cittadini, più trasparente e più inclusiva”. Il gruppo ha lavorato per creare una squadra di “persone competenti e motivate, pronte a impegnarsi per la crescita e il benessere del nostro comune”. L’obiettivo è offrire un “contributo concreto alla soluzione dei problemi e alla costruzione di un futuro migliore per Agropoli”.

Il ringraziamento all’On. Tommaso Pellegrino e le prospettive future

Il coordinatore locale di Italia Viva, Eleodoro Di Nardo, ha espresso gratitudine a nome dell’intero gruppo all’On. Dott. Tommaso Pellegrino per la fiducia accordata. Di Nardo ha sottolineato che l’On. Pellegrino ha “voluto fortemente ad Agropoli questa nuova realtà politica”. La nascita di Italia Viva si inserisce nel contesto di “Agropoli 2025”, con l’intenzione di rappresentare un’alternativa significativa all’attuale situazione politica.