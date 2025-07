Nasce all’ospedale di Polla la sezione A.L.I.Ce: nuova risorsa per la lotta all’ictus nel Vallo di Diano

Si è svolta questa mattina, mercoledì 30 luglio alle ore 10:00, l’inaugurazione della sezione A.L.I.Ce (Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale) presso l’Unità Operativa di Neurologia dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla, diretta dal dott. Maurizio Tenuta.

L’evento

Un evento di grande rilevanza per il territorio, che segna un passo in avanti importante nella prevenzione e nella gestione delle patologie cerebrovascolari nel Vallo di Diano. A.L.I.Ce è un’associazione di volontariato di respiro internazionale, unica nel suo genere in Italia, che coinvolge non solo neurologi, medici e personale sanitario, ma anche pazienti colpiti da ictus e i loro familiari, impegnati attivamente nella promozione di informazione, prevenzione e assistenza. Durante la cerimonia, era presente anche il presidente della neonata sezione che è stato il primo paziente ad aver ricevuto una trombolisi presso l’ospedale di Polla, un segnale forte di inclusione e testimonianza diretta dell’efficacia delle cure.

Il Curto punto di riferimento

Contestualmente all’evento, è stato possibile sottoscrivere l’iscrizione all’associazione direttamente presso il reparto di Neurologia, situato al secondo piano della struttura ospedaliera. La nascita della sezione A.L.I.Ce coincide con l’imminente attivazione, prevista per la prima settimana di agosto, della Stroke Unit, un’unità specializzata nella gestione dell’ictus, che sarà inaugurata alla presenza del prof. Alessandro Padovani, presidente della Società Italiana di Neurologia. Questi sviluppi confermano l’ospedale “Luigi Curto” come centro di riferimento nella rete regionale per la cura dell’ictus, offrendo al territorio un presidio avanzato per la salute neurologica e un importante punto di riferimento per pazienti e famiglie.