Musei provinciali, il piano delle aperture per le festività: orari e siti visitabili

In occasione della Vigilia di Natale e della giornata di San Silvestro, i musei provinciali garantiranno l’accesso al pubblico durante la fascia mattutina e il primo pomeriggio. Nello specifico, il 24 e il 31 dicembre, i visitatori potranno accedere ai siti dalle ore 9.00 fino alle ore 15.00. Questa programmazione è stata pensata per conciliare le esigenze di visita con i preparativi delle festività.

Aperture straordinarie del 26 dicembre e 6 gennaio

Per quanto riguarda le giornate del 26 dicembre 2025 e del 6 gennaio 2026, il piano di accesso si diversifica in base alla struttura. Il Castello Arechi osserverà un orario prolungato, restando aperto dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

Per gli altri principali poli museali del territorio, l’apertura è confermata dalle ore 9.00 alle ore 14.00. In questa fascia oraria saranno visitabili: