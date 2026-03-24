Morto in un incidente sulla A2, eseguita l’autopsia sul corpo di Gaetano Giordano: domani i funerali

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Incidente sulla A2 a Eboli: eseguita l’autopsia su Gaetano Giordano. Domani l’ultimo saluto

Si è tenuto ieri sera, presso l’ospedale “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia, l’esame autoptico sul corpo di Gaetano Giordano, il pensionato di 72 anni originario di Campagna vittima del tragico incidente stradale avvenuto giovedì scorso lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo.

La dinamica del sinistro

Il dramma si è consumato intorno alla mezzanotte in prossimità dello svincolo di Eboli. Secondo i primi rilievi, l’impatto fatale sarebbe scaturito da un violento tamponamento tra la Ford Fiesta guidata dalla vittima e una Peugeot 208, alla cui guida si trovava un ingegnere di trent’anni.

Le autorità competenti restano al lavoro per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro. In questo contesto, i risultati dell’autopsia affidata al medico legale, il dottor Gerardo Pierri, saranno determinanti per chiarire ogni aspetto del decesso e fornire risposte alle indagini in corso.

Comunità in lutto per l’ex collaboratore scolastico

La scomparsa di Giordano, ex collaboratore scolastico molto stimato, ha lasciato un vuoto profondo nella frazione di Puglietta e in tutto il comune di Campagna. Uomo conosciuto e benvoluto, la sua morte improvvisa ha scosso amici e colleghi che lo ricordano per la sua dedizione e gentilezza.

I funerali

L’ultimo saluto a Gaetano Giordano si terrà domani, mercoledì 25 marzo, alle ore 10:30. Il rito funebre sarà celebrato presso la chiesa di Sant’Antonino, in località Zappino (Campagna).