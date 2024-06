Morti in servizio nel tragico incidente di Campagna: ad Eboli il memorial dedicato ai carabinieri Pastore e Ferraro

Nella sera dell’11 giugno, ad Eboli, presso il campo di calcio del “Centro Sportivo Ambrosio” si è disputata la finale della prima edizione del torneo calcistico amatoriale interforze in memoria del “Maresciallo Francesco PASTORE e del Carabiniere Francesco FERRARO”, già in forza alla Stazione Carabinieri di Campagna e prematuramente scomparsi in attività di servizio la notte del 6 aprile scorso.

L’evento sportivo amatoriale, realizzato ad iniziativa di militari dell’8° Rgt artiglieria di Persano con il sostegno e la partecipazione dell’Arma dei Carabinieri, ha avuto inizio l’8 maggio scorso ed ha visto in campo sei squadre di personale di Guardia di Finanza, Esercito e Polizia di Stato.

Vincitrice del torneo la squadra della Caserma “M.O. Pasquale Capone” di Persano, mentre il secondo ed il terzo posto sono andati rispettivamente al 52esimo Reggimento Artiglieria Terreste “Torino” ed alla Questura di Salerno.

La premiazione finale, che è stata preceduta da un minuto di raccoglimento in ricordo dei militari deceduti, è stata presieduta dal Sindaco del Comune di Campagna Biagio Luongo, alla presenza del comandante della Compagnia Carabinieri di Eboli, Capitano Greta Astrid Gentili, e dall’assessore alla sicurezza ed alla manutenzione urbana di Eboli, Antonio Corsetto.