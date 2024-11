L’Oasi di Morigerati è uno dei più importanti attrattori turistici del Cilento, un luogo in cui immergersi in una natura incontaminata che attira anche in questi giorni visitatori da diverse località italiane e estere.

Il sindaco di Morigerati, Guido Florenzano e Antonio Cano, dirigente nazionale WWF, sottolineano l’importanza del sito ma al contempo sottolineano la necessità di garantirne un’ulteriore valorizzazione