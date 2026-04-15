Morigerati Rural Lab 2026: il Cilento diventa cuore pulsante della solidarietà europea

Nove giovani provenienti da diversi Paesi europei hanno scelto il Cilento per un’esperienza di volontariato all’insegna della solidarietà, dell’impegno civile e della sostenibilità ambientale. È partito il 9 aprile nel comune di Morigerati il campo dell’European Solidarity Corps (ESC), dal titolo “Morigerati Rural Lab 2026”, organizzato dall’associazione ACARBIO, che proseguirà fino al 31 maggio.

Un ponte tra generazioni e territori

L’iniziativa punta a costruire un ponte tra le nuove generazioni europee e le comunità locali delle aree interne, attraverso attività che si articolano su tre direttrici principali: supporto alla popolazione, promozione del turismo sostenibile e contrasto allo spopolamento.

La visione di ACARBIO: aree interne come laboratori di futuro

«Abbiamo portato qui nove giovani menti da ogni angolo d’Europa con un obiettivo ambizioso», ha dichiarato Vincenzo Sannino, presidente di ACARBIO. «Non sono qui solo per dare una mano concreta nelle necessità quotidiane della popolazione, ma per aiutarci a rendere il turismo sostenibile una realtà sempre più fruibile in questi territori meravigliosi. La nostra è una sfida aperta a un fenomeno che da anni drena energie e talenti dal Cilento: vogliamo dimostrare che le aree interne sono vive, attrattive e capaci di generare futuro».

Solidarietà intergenerazionale e valorizzazione del territorio

Nel dettaglio, i volontari saranno impegnati in attività di solidarietà intergenerazionale, collaborando con i residenti di Morigerati in uno scambio umano e culturale volto a ridurre l’isolamento sociale e geografico. Parallelamente, contribuiranno a interventi di valorizzazione e miglioramento della fruibilità dei percorsi naturalistici e del patrimonio paesaggistico locale, nell’ottica di un turismo più consapevole.

Contrastare lo spopolamento attraverso l’internazionalizzazione

Tra gli obiettivi del progetto rientra anche il contrasto allo spopolamento delle aree interne, attraverso la promozione internazionale del territorio e la costruzione di nuove opportunità di relazione e permanenza. L’idea è quella di dimostrare come “restare” o “tornare” possa essere una scelta possibile all’interno di una visione europea e sostenibile dello sviluppo locale.

L’accoglienza del Comune di Morigerati

Soddisfazione anche da parte dell’amministrazione comunale di Morigerati, che ha accolto con favore l’arrivo dei giovani volontari. «Queste forme di presenza e residenza temporanea sono importanti per il nostro territorio», ha spiegato il sindaco Guido Florenzano. «Portano cultura, scambio e nuove energie alla comunità, contribuendo a rafforzare il senso di appartenenza e a valorizzare le nostre risorse locali. Per Morigerati è un’occasione di crescita e apertura verso l’Europa».

Il progetto si inserisce in un più ampio percorso di cooperazione internazionale che punta a rendere le aree interne del Cilento sempre più protagoniste di esperienze di innovazione sociale e sostenibilità.