Montesano sulla Marcellana: segnalata bassa pressione idrica a Tardiano. I residenti chiedono interventi urgenti

Continua a creare disagi la riduzione della pressione idrica nelle zone di Tardiano, in particolare nelle località Tempa Carrozza, Santa Elisabetta e aree limitrofe, dove da diversi giorni i cittadini lamentano forti difficoltà nell’approvvigionamento di acqua potabile.

Le criticità

A segnalare la problematica in maniera formale è stato l’ingegnere Antonio Pisano, residente nella frazione di Montesano sulla Marcellana, che in una nota indirizzata al Sindaco Giuseppe Rinaldi ha chiesto “provvedimenti urgenti per il ripristino della pressione idrica dell’acquedotto comunale”.

Secondo quanto riportato nella comunicazione, il Comune aveva avvisato la popolazione con un messaggio diffuso il 4 novembre 2025, informando della riduzione temporanea della pressione idrica dalle ore 23:00 alle 6:00 nelle zone di Acqua Faggi, Tempa Carrozza, località Mazziotta, Santa Elisabetta e aree limitrofe. Tuttavia, a partire dal giorno successivo, il 5 novembre, i residenti hanno riscontrato una drastica riduzione della pressione anche nelle ore diurne, rendendo complicato l’utilizzo dell’acqua per le esigenze quotidiane.

“La disponibilità dell’acqua nelle abitazioni è una necessità essenziale – scrive Pisano – come lo è per chi svolge un’attività economica. Penso agli allevatori, ai bar e a tutte le altre imprese che in questo momento si trovano in difficoltà a causa della ridotta disponibilità di questa preziosa risorsa.”

La richiesta

Pisano chiede dunque all’amministrazione comunale di mettere in atto tutti i provvedimenti necessari per risolvere la criticità “in tempi rapidi”, sottolineando come la situazione stia arrecando disagi diffusi alla popolazione.