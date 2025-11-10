Montesano sulla Marcellana: segnalata bassa pressione idrica a Tardiano. I residenti chiedono interventi urgenti

Appello al Comune affinché risolva in tempi urgenti le criticità

A cura di Ernesto Rocco
Rubinetto

Continua a creare disagi la riduzione della pressione idrica nelle zone di Tardiano, in particolare nelle località Tempa Carrozza, Santa Elisabetta e aree limitrofe, dove da diversi giorni i cittadini lamentano forti difficoltà nell’approvvigionamento di acqua potabile.

Le criticità

A segnalare la problematica in maniera formale è stato l’ingegnere Antonio Pisano, residente nella frazione di Montesano sulla Marcellana, che in una nota indirizzata al Sindaco Giuseppe Rinaldi ha chiesto “provvedimenti urgenti per il ripristino della pressione idrica dell’acquedotto comunale”.

Secondo quanto riportato nella comunicazione, il Comune aveva avvisato la popolazione con un messaggio diffuso il 4 novembre 2025, informando della riduzione temporanea della pressione idrica dalle ore 23:00 alle 6:00 nelle zone di Acqua Faggi, Tempa Carrozza, località Mazziotta, Santa Elisabetta e aree limitrofe. Tuttavia, a partire dal giorno successivo, il 5 novembre, i residenti hanno riscontrato una drastica riduzione della pressione anche nelle ore diurne, rendendo complicato l’utilizzo dell’acqua per le esigenze quotidiane.

“La disponibilità dell’acqua nelle abitazioni è una necessità essenziale – scrive Pisano – come lo è per chi svolge un’attività economica. Penso agli allevatori, ai bar e a tutte le altre imprese che in questo momento si trovano in difficoltà a causa della ridotta disponibilità di questa preziosa risorsa.”

Leggi anche:

Emergenza idrica a Monte San Giacomo, polemiche social: «Non mi farò intimidire»

La richiesta

Pisano chiede dunque all’amministrazione comunale di mettere in atto tutti i provvedimenti necessari per risolvere la criticità “in tempi rapidi”, sottolineando come la situazione stia arrecando disagi diffusi alla popolazione.

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79