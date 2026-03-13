Montesano sulla Marcellana, muore a 29 anni per una malattia: laurea ad honorem per Luana Di Filippo

L’Università di Pisa ha conferito la laurea ad honorem in Giurisprudenza a Luana Di Filippo, studentessa scomparsa a soli 29 anni dopo aver affrontato per anni una grave malattia senza mai rinunciare al suo percorso universitario.

La cerimonia

La giovane era originaria di Montesano sulla Marcellana. La cerimonia si è svolta nell’aula magna dell’ateneo alla presenza di docenti, studenti, familiari e amici. Un momento carico di emozione che ha voluto rendere omaggio alla determinazione con cui Luana aveva portato avanti i suoi studi, nonostante le difficoltà legate alla malattia.

Gli anni difficili della malattia

Luana aveva scoperto la malattia nel 2019, quando aveva poco più di vent’anni. Nonostante le cure e i lunghi cicli di chemioterapia, aveva continuato a frequentare l’università e a sostenere gli esami con grande impegno, ottenendo risultati accademici molto elevati.Il suo percorso si era interrotto quando mancavano soltanto due esami alla laurea.

L’iter per la laurea ad honorem

Dopo la sua scomparsa, avvenuta il 4 settembre 2025, è stata un’amica di università, Lisa Colangelo, ad attivarsi per far sì che quel traguardo tanto desiderato potesse comunque essere riconosciuto.

La richiesta è stata accolta dall’ateneo, che ha deciso di conferirle la laurea ad honorem in memoria del suo straordinario impegno.Chi l’ha conosciuta la ricorda come una ragazza determinata e piena di vita.

Una vita spezzata troppo presto

Amava la musica ed era una grande fan di Laura Pausini, seguiva le corse automobilistiche e organizzava spesso viaggi con gli amici. Nonostante la malattia, aveva sempre cercato di vivere la sua vita con entusiasmo e di non rinunciare ai suoi sogni.

Il riconoscimento dell’Università di Pisa non cancella il dolore per una perdita così prematura, ma rappresenta un segno di affetto e di rispetto verso una studentessa brillante che non ha mai smesso di credere nei propri obiettivi.