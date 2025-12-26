Monteforte Cilento, sicurezza a scuola: approvato il progetto da 825mila euro per la materna

L’amministrazione comunale di Monteforte Cilento pone la sicurezza degli edifici scolastici al centro della propria agenda politica.

L’esecutivo guidato dal sindaco Bernardo Mottola ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione della locale Scuola Materna.

I numeri dell’investimento

Il quadro economico del progetto evidenzia l’importanza dell’intervento, che prevede una spesa complessiva di 825.000,00 euro. Nel dettaglio, oltre 526.000 euro sono destinati ai lavori a corpo e a misura, mentre circa 8.890 euro sono stati calcolati per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.

Il piano finanziario include inoltre le somme a disposizione per l’IVA, gli imprevisti e le spese tecniche relative alla progettazione e alla direzione dei lavori, voci necessarie per garantire la completa copertura finanziaria dell’operazione.

Dettagli tecnici e iter procedurale

Il progetto è stato redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) con capogruppo l’ingegnere Enrico Erra, incaricato dal Servizio Tecnico comunale.

La Giunta ha dato mandato al Responsabile del Servizio Tecnico, l’ingegnere Angelo Vertullo, di procedere con l’inserimento dell’intervento nell’elenco annuale delle opere pubbliche e di attivare le fasi successive della progettazione.