Perdifumo: ok a messa in sicurezza e bonifica dell’ex discarica

Il Comune di Perdifumo ha recentemente approvato un’importante delibera riguardante la bonifica e la messa in sicurezza dell’ex discarica comunale situata in località Cafaro-Difesa. La Giunta Comunale, presieduta dal sindaco Vincenzo Paolillo, ha deliberato il 23 dicembre 2024 l’approvazione del progetto esecutivo per un intervento che ha un valore complessivo di 1,5 milioni di euro, finanziato attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Obiettivi del Progetto

L’intervento mira a garantire la sicurezza del sito, che in passato ha ospitato una discarica, attraverso lavori di bonifica e riqualificazione ambientale. Questo è particolarmente rilevante per la salute pubblica e la salvaguardia dell’ambiente locale.

Il progetto è stato autorizzato dalla Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l’Ecosistema della Regione Campania, che ha riconosciuto l’importanza della messa in sicurezza dei cosiddetti “siti orfani”. La Regione ha approvato un accordo di collaborazione con il Comune, consentendo l’accesso ai fondi necessari per l’esecuzione dei lavori.

Dettagli Tecnici

Il progetto esecutivo è stato redatto dall’operatore economico RTP Perdifumo 2024, capitanato dall’architetto Giancarlo Stifano. Esso include una serie di elaborati progettuali volti a garantire la compatibilità archeologica dell’intervento, un aspetto fondamentale per il rispetto del patrimonio culturale locale.