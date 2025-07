Monteforte Cilento: grande entusiasmo per i festeggiamenti in onore di San Donato

A Monteforte Cilento c’è grande entusiasmo tra la popolazione per la ricorrenza del santo patrono, San Donato, che si festeggerà il giorno 7 agosto.

Ai nostri microfoni, Don Mimmo De Vita ha raccontato i preparativi: “Quest’anno è il mio primo anno da parroco di Monteforte, ma già in occasione della festa votiva di maggio ho saggiato l’attaccamento dei montefortesi a San Donato”.

La novità

Don Mimmo De Vita ha già introdotto qualche novità: “Quest’anno, insieme ai volontari che mi hanno supportato nell’organizzazione, abbiamo pensato di realizzare una struttura su cui adagiare la statua di San Donato, come se fosse un trono”. “A tutti è piaciuta questa piccola novità-ha proseguito il parroco- ma l’obiettivo è quello di creare un senso di comunità che vada oltre i giorni di organizzazione della festa”.

Le celebrazioni religiose

Poi l’argomento si è spostato alle celebrazioni: “Come di consueto, la giornata del 7 agosto si aprirà con la processione presso la cappella di San Donato, poi si continuerà con la messa delle ore 11. I riti saranno officiati rispettivamente dai sacerdoti, originari di Monteforte, Don Angelo Fiasco e Don Donato Orlando. La processione della sera si terrà all’incirca alle ore 19.30”. I festeggiamenti civili “Non mancheranno i festeggiamenti civili, si inizia il giorno 4 e si proseguirà fino al giorno 8 con il concerto di Piera Lombardi in piazza- ha continuato De Vita, molto legato all’artista cilentana- ho un ottimo rapporto con lei e anche per questo ho scelto di chiamarla, oltreché per sottolineare le nostre origini cilentane!” Don Mimmo è un grande appassionato di musica, come si può intuire dal programma: “Il giorno 6, in Piazza Roma, ospiteremo Vascom, una cover band di Vasco Rossi che recentemente ha avuto risonanza nazionale”.