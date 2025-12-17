Montecorice: nasce un nuovo asilo nido nella frazione Agnone Cilento

I lavori interesseranno l’intero immobile, con interventi di riqualificazione strutturale e impiantistica, e un’attenzione particolare alla sostenibilità ambientale con l'efficientamento energetico

A cura di Manuel Chiariello

Un investimento che guarda lontano e che mette al centro i più piccoli e le loro famiglie. Nel comune di Montecorice ha preso il via il progetto per la realizzazione di un nuovo asilo nido comunale nella frazione di Agnone Cilento, un’opera strategica destinata a rafforzare i servizi per la prima infanzia e a rispondere a un bisogno sempre più sentito sul territorio.

Il progetto

L’intervento sarà possibile grazie a un finanziamento di 480 mila euro derivanti da fondi PNRR. Un’opportunità importante che consentirà di riconvertire un edificio pubblico già esistente, trasformandolo in una struttura moderna, sicura e pienamente funzionale per accogliere bambini nella fascia 0-3 anni. Il nuovo asilo nido non sarà soltanto un luogo di accoglienza, ma uno spazio educativo pensato per favorire la crescita, la socializzazione e il benessere dei più piccoli, offrendo al tempo stesso un supporto concreto alle famiglie del comune.

Gli interventi

I lavori interesseranno l’intero immobile, con interventi di riqualificazione strutturale e impiantistica, e un’attenzione particolare alla sostenibilità ambientale con l’efficientamento energetico, materiali a basso impatto e una progettazione orientata alla qualità degli spazi interni ed esterni. Il cronoprogramma è già definito, dopo l’avvio del cantiere per iniziare gli interventi, la conclusione dei lavori è fissata entro la primavera del 2026, quando la nuova struttura potrà finalmente aprire le porte ai bambini e alle loro famiglie.

Il commento

“Si tratta di un’opera dal grande valore. È una scelta di visione, che punta a rafforzare i servizi essenziali, contrastare lo spopolamento e rendere Montecorice e le sue frazioni sempre più vivibili e attrattive”, fanno sapere dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco, Flavio Meola.

