Fondi Pnrr per gli asili nido: ecco i comuni finanziati nel salernitano

Sono state pubblicate sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito le graduatorie relative al terzo Avviso asili nido del 17 marzo 2025 che finanzia interventi per la costruzione di nuovi asili nido nella fascia 0-2 anni e/o per la riconversione di edifici pubblici non già destinati ad asili nido.

I comuni finanziati

Nell’area a sud della Provincia di Salerno sono stati ammessi a finanziamento: Ascea (480.000,00), Buccino (576.000,00), Castellabate (560.000,00), Castelnuovo Cilento (576.000,00), Centola (480.000,00), Ceraso (400.000,00), Colliano (672.000,00), Eboli (2.016.000,00), Montecorice ente capofila dell’adesione in forma aggregata (480.000,00), Montesano sulla Marcellana (480.000,00), Novi Velia (576.000,00), Sala Consilina (864.000,00), Sapri (400.000,00), Serre (576.000,00), Teggiano (360.000,00), Futani, (480.000,00), Cannalonga (288.000,00), Sessa Cilento (300.000,00), San Pietro al Tanagro (400.000,00), Alfano (179.000,00), Agropoli (864.000,00), Postiglione (1.008.000,00), Auletta (792.000,00), Casal Velino (576.000,000).

Risorse per gli asili nido

L’avviso ministeriale si inserisce nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – in particolare Missione 4 dedicata all’ Istruzione e alla Ricerca – ed ha come obiettivo quello di consentire la costruzione e realizzazione di nuovi asili nido nella fascia di età 0-2 anni ovvero la riconversione di edifici pubblici non già destinati ad asili nido, al fine di creare nuovi posti, di migliorare l’offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale.