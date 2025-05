Albanella: punta alla realizzazione di un nuovo asilo nido

Continua l’iter per la realizzazione di un nuovo asilo nido ad Albanella. L’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Renato Iosca, ha ora approvato il progetto esecutivo; l’intervento è stato finanziato con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il progetto

Nello specifico i lavori riguardano la realizzazione di un nuovo asilo nido, mediante intervento di riconversione con demolizione e ricostruzione di un fabbricato esistente non destinato ad silo nido, in via Trento al Capoluogo, e avrà un costo complessivo pari a € 576.000,00.

L’Ente era risultato, difatti, destinatario di un finanziamento PNRR finalizzato al potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università, in particolare Missione 4 dedicata all’ Istruzione e alla Ricerca.

L’avviso ministeriale, a cui il Comune aveva aderito, ha come obiettivo PNRR quello di consentire la costruzione e realizzazione di nuovi asili nido nella fascia di età 0-2 anni ovvero la riconversione di edifici pubblici non già destinati ad asili nido, al fine di creare nuovi posti, di migliorare l’offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale. Il target e la milestone di livello europeo e nazionale associati all’intervento prevedono la creazione di almeno 150.480 nuovi posti nella fascia di età 0-6 anni.