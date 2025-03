Albanella, concorso di idee per dare nuova vita all’ex sede dell’Istituto alberghiero | VIDEO

L’ex Istituto Alberghiero di Albanella, una vasta struttura sita all’ingresso del paese e inutilizzata da tanto tempo, potrebbe presto riavere nuova vita. L’edificio, della Provincia di Salerno, ma nella disponibilità del comune di Albanella in virtù di una convenzione del 2017, è oramai fatiscente e malandato nonostante occupi una posizione strategica: ben esposto al sole e con un’ampia vista panoramica su tutta la vallata e fino al mare.

Il progetto

Per riqualificare la struttura e migliorare, così, anche l’estetica della zona rovinata dalle cattive condizioni in cui versa l’ex scuola, il comune di Albanella, guidato dal sindaco Renato Iosca, ha indetto un concorso di idee. “Call for idea” è stato denominato così il concorso rivolto sia a soggetti pubblici, sia a soggetti privati che intendono investire in attività che perseguono finalità di carattere socio-assistenziale con attenzione particolare alle attuazioni della legge 112 del 22 giugno 2016 che prevede delle disposizioni in materia di assistenza a favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare, le cosiddette disposizioni del “Dopo di Noi”.

Ecco i criteri di valutazione

Compatibilmente con le proprie finalità istituzionali, il comune di Albanella, valuterà di poter concedere, nelle forme di legge, il godimento dell’immobile a soggetti pubblici e privati che, assumendo i costi di ristrutturazione, adattamento e manutenzione necessari, consentiranno il recupero della fruibilità dell’immobile per attività economiche di beni o servizi a vantaggio della comunità locale.

I risultati della Call saranno valutati da una commissione giudicatrice che selezionerà una breve lista delle idee più coerenti col fine pubblico da perseguire, tenendo conto della fattibilità del progetto. All’esito del concorso, dunque, l’Amministrazione avvierà una procedura selettiva ad evidenza pubblica per l’allestimento, la rigenerazione e la gestione dell’immobile che potrebbe, dunque, avere presto un aspetto nuovo e migliore.