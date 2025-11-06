Monte San Giacomo, offese alla sindaca sui social: la Giunta autorizza la denuncia

La Giunta comunale di Monte San Giacomo, guidata dalla sindaca Angela D’Alto, ha deliberato di procedere con una denuncia formale contro un cittadino che, nei giorni scorsi, ha pubblicato su Facebook una frase ritenuta gravemente offensiva e istigatoria nei confronti dell’Amministrazione.

Il commento, scritto in risposta a un avviso pubblico del Comune riguardante un’interruzione del servizio idrico, recitava: “Corda e sgabello all’Ikea costano 5 euro”. Parole che, secondo l’Amministrazione, rappresentano un invito al suicidio e hanno suscitato indignazione tra gli amministratori locali e molti cittadini valdianesi.

La reazione della sindaca Angela D’Alto

Poche ore dopo la pubblicazione del messaggio, la sindaca D’Alto aveva espresso pubblicamente la propria indignazione attraverso un post sui social, sottolineando la gravità delle parole ricevute. In quella circostanza aveva anche annunciato l’intenzione di sporgere denuncia ai Carabinieri, spiegando che l’autore del commento l’aveva successivamente contattata anche in privato per proporle un confronto diretto.

Questa mattina, la Giunta ha ufficializzato la delibera che autorizza la sindaca a procedere legalmente, conferendo incarico a un legale per seguire la vicenda e valutare le fattispecie penalmente rilevanti.