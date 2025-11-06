Monte San Giacomo, offese alla sindaca sui social: la Giunta autorizza la denuncia

La Giunta di Monte San Giacomo approva la denuncia contro un cittadino autore di un post offensivo rivolto alla sindaca Angela D’Alto.

A cura di Ernesto Rocco
Angela D'Alto

La Giunta comunale di Monte San Giacomo, guidata dalla sindaca Angela D’Alto, ha deliberato di procedere con una denuncia formale contro un cittadino che, nei giorni scorsi, ha pubblicato su Facebook una frase ritenuta gravemente offensiva e istigatoria nei confronti dell’Amministrazione.

Il commento, scritto in risposta a un avviso pubblico del Comune riguardante un’interruzione del servizio idrico, recitava: “Corda e sgabello all’Ikea costano 5 euro”. Parole che, secondo l’Amministrazione, rappresentano un invito al suicidio e hanno suscitato indignazione tra gli amministratori locali e molti cittadini valdianesi.

La reazione della sindaca Angela D’Alto

Poche ore dopo la pubblicazione del messaggio, la sindaca D’Alto aveva espresso pubblicamente la propria indignazione attraverso un post sui social, sottolineando la gravità delle parole ricevute. In quella circostanza aveva anche annunciato l’intenzione di sporgere denuncia ai Carabinieri, spiegando che l’autore del commento l’aveva successivamente contattata anche in privato per proporle un confronto diretto.

Questa mattina, la Giunta ha ufficializzato la delibera che autorizza la sindaca a procedere legalmente, conferendo incarico a un legale per seguire la vicenda e valutare le fattispecie penalmente rilevanti.

Continua a leggere su InfoCilento.it

Condividi questo articolo
2 commenti

    • Michele Delcarro Se il Comune intende coprire con risorse di bilancio l’iniziativa del Sindaco probabilmente ci vuole la delibera di Giunta, resta l’incognita nel caso la denuncia sfoci poi in una condanna, a quel punto il risarcimento andrebbe a beneficio del querelante o dell’ente?

      Rispondi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Palazzo Provincia Salerno

Ascea – Velia: c’è l’ok della Provincia sul cambio nome

Prosegue positivamente l’iter per il cambio di denominazione

Ponte Tanagro, Schierarsi chiede trasparenza sull’autorizzazione sismica: “I cittadini hanno diritto di sapere”

L’obiettivo, spiegano dall’associazione, è garantire trasparenza e partecipazione civica nella gestione di…

Piano di Zona S9: in campo programmazione da 4 milioni di euro

Approvata la ricca programmazione del Piano di Zona S9 per 17 comuni…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79