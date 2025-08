Moio della Civitella: fondi per la rigenerazione del campo di calcio comunale

Fondi in arrivo per la rigenerazione del campo di calcio comunale di Moio della Civitella; l’intervento programmato dall’Ente rientra tra i progetti finanziati a valere sui fondi Accordo di Coesione FSC 2021-2027.

Il progetto

Il Comune guidato dal sindaco Enrico Gnarra ha ora approvato il progetto esecutivo; alla spesa complessiva di € 770.000,00 si farà fronte: per € 616.000,00 con le risorse disponibili con il bando pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo Sport, relativo alla Procedura a sportello per la individuazione degli interventi da finanziare nell’ambito del “Fondo Sport e Periferie 2023″; e per € 154.000,00 con quota di cofinanziamento Ente, con la contrazione di mutuo per la realizzazione degli interventi per finalità sportiva presso l’Istituito per il Credito Sportivo.

Sport e Periferie

Il bando Sport e Periferie punta a favorire lo sviluppo e l’adeguamento di infrastrutture sportive e consentire l’inclusione sociale, il benessere e la coesione delle comunità locali. L’Avviso si rivolge a tutti i Comuni italiani e si articola su due distinte linee di intervento.

La linea A, dedicata a tutti i Comuni con popolazione pari almeno a 5.000 abitanti (ovvero ai Comuni con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, ma in grado di raggiugere la soglia dei 5.000 abitanti attraverso un accordo con altri Comuni limitrofi), consente di presentare progetti di rigenerazione ovvero riqualificazione di impianti già esistenti. È previsto un contributo, per ciascun intervento ammesso a finanziamento, fino ad € 1,5 milioni, con la compartecipazione dei Comuni. La linea B, dedicata ai Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, consente di presentare progetti volti alla realizzazione di Palazzetti dello sport secondo “schemi progettuali” preliminarmente elaborati da Sport e Salute S.p.A., quali luoghi di aggregazione sportiva al chiuso. È previsto un contributo, per ciascun intervento ammesso a finanziamento, fino ad € 3 milioni, con la compartecipazione dei Comuni.