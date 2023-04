Mister Galderisi alla vigilia di Gelbison-Crotone: “Settimana difficile, ma ce la metteremo tutta”

Mister Giuseppe Galderisi ha parlato in conferenza stampa prima della partita tra Gelbison e Crotone. Un match importante più per i vallesi che per i calabresi, già certi del secondo posto in classifica. La Gelbison, invece, dovrà cercare la vittoria per provare a classificarsi bene in vista dei play out ma anche per scongiurare la retrocessione diretta.

Le parole di mister Galderisi

“Sono deluso dal non poter essere in panchina domani, mi aspettavo una diffida, invece l’arbitro è stato molto sereno, ma nonostante questo faremo il massimo per portare a casa un buon risultato”, ha detto Galderisi.

“È stata una settimana difficile per noi, non ci siamo potuti allenare come avremmo voluto, abbiamo avuto molte defezioni, fino a giovedì ci siamo allenati in 11, poi per gli ultimi allenamenti fortunatamente ci siamo ritrovati tutti, tranne Graziani che ha accusato un indurimento muscolare e non ci sarà Domenica”, ha aggiunto il tecnico.

Focus sul Crotone

“Il Crotone è una delle squadre più forti di tutte e 60 le squadre di Serie C, loro si vorranno preparare bene per affrontare i play-off, noi dovremmo dare il massimo per restare in partita e sfruttare le occasioni che ci capiteranno, pur sapendo che l’avversario è davvero forte”, ha detto Galderisi parlando degli avversari.

Questa la ricetta per battere i calabresi: “Dovremmo essere cattivi e agguerriti per far sì che il Crotone venga messo in difficoltà, confido molto nei miei ragazzi, siamo pronti per affrontare questa sfida, sapendo che la salvezza potrebbe passare anche attraverso i play out”

Queste le dichiarazioni del Mister prima dell’importante sfida di domani allo Stadio “Raffaele Guariglia” di Agropoli alle ore 17:30, punti pesanti in ballo per i Cilentani alla ricerca di una storica salvezza.