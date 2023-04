Esordio amaro per Galderisi. Gelbison sconfitta a Latina

Termina 2-0 la sfida del “Francioni” tra Latina e Gelbison, sconfitta che complica ulteriormente le speranze salvezza dei cilentani.

La partita

Mister Galderisi non cambia molto, si affida agli stessi undici scesi in campo settimana scorsa con la Viterbese, unico cambio tattico, Graziani in posizione di trequartista.

Comincia subito forte la Gelbison che a pochi secondi dall’inizio di gara ha un occasione con De Sena, ma la sua conclusione termina alta di molto.

Continua a farsi preferire la Gelbison e al 13’ ci prova ancora con De Sena, direttamente da calcio piazzato, ma il suo tiro termina sull’esterno della rete.

Al 18’ arriva l’occasione più nitida per il Latina, sul tiro a botta sicura di Furlan, si immola Gilli e con il piede riesce a deviare il tiro in corner, la partita prosegue in sostanziale equilibrio, al 41’ arriva l’occasione più ghiotta per la Gelbison e capita sui piedi di Graziani, il suo tiro viene deviato e per poco non termina in rete.

L’ultima azione capita sui piedi del Latina al 45’, ma il tiro di Ganz, viene respinto da D’Agostino.

Termina così il primo tempo con il risultato di 0-0.

Il secondo tempo

Nella ripresa parte subito forte il Latina al 49’ la conclusione dalla distanza di Calabrese sorvola la traversa, ma è solo il preludio del goal che arriva pochi minuti dopo, esattamente al 50’, con Fabrizzi che caparbiamente vince un contrasto con Papa, entra in area di rigore e supera D’Agostino per l’1-0 del Latina.

La Gelbison subisce il contraccolpo psicologico del vantaggio del Latina e non riesce a creare occasioni pericolose, Mister Galderisi prova il tutto per tutto, mettendo cinque attaccanti in campo, ma il risultato non cambia, anzi la Gelbison si sbilancia molto e all’89’ arriva il colpo del ko, in contropiede Peschetola supera anche D’Agostino e deposita in rete, il 2-0 finale.

Termina così 2-0 per il Latina, lo scontro diretto per la salvezza, con la Gelbison che complica ulteriormente la propria situazione in classifica.