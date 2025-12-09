Missione Salute 2025: la Misericordia di Pisciotta promuove due giornate di prevenzione a Rodio e nel capoluogo

La tutela della salute e l’importanza della prevenzione tornano al centro dell’attenzione nel Cilento grazie all’impegno costante della Misericordia di Pisciotta. Nell’ambito del vasto progetto “Missione Salute 2025”, l’associazione di volontariato ha organizzato due importanti appuntamenti dedicati ai cittadini, offrendo l’opportunità di accedere a visite specialistiche con professionisti del settore.
L’iniziativa mira a facilitare l’accesso alle cure e agli screening, portando la sanità specialistica direttamente sul territorio e sensibilizzando la popolazione sull’importanza dei controlli periodici.
La giornata del cuore a Rodio
Il primo appuntamento è fissato per venerdì 12 dicembre 2025 nella frazione di Rodio. Presso l’edificio scolastico, a partire dalle ore 08:30, si terrà la “Giornata del Cuore”.
L’evento vedrà la partecipazione del Dott. Aldo Liguori, già primario dell’Unità Operativa Complessa di Cardiologia dell’Ospedale di Vallo della Lucania. Si tratta di un’occasione preziosa per effettuare controlli cardiologici e ricevere consulenze da una figura di alto profilo medico, direttamente nel proprio comune di residenza.
Prevenzione polispecialistica a Pisciotta
Il calendario della salute prosegue dopo le festività natalizie nel capoluogo. Domenica 28 dicembre 2025, dalle ore 08:30 alle 13:30, la sede della Misericordia in Via Foresta a Pisciotta ospiterà una giornata di prevenzione polispecialistica.
Per questa data, l’associazione si avvale della collaborazione di due specialisti che offriranno consulenze in ambiti fondamentali per il benessere della persona:
- Dermatologia: con il Dr. Giulio Bortone.
- Gastroenterologia: con la Dr.ssa Mariasofia Fiorillo.
Info utili e modalità di prenotazione
L’organizzazione sottolinea che, per garantire un servizio efficiente e ordinato, l’accesso alle visite per entrambi gli eventi è regolamentato da prenotazione obbligatoria fino all’esaurimento delle disponibilità.
Vista l’importanza dell’iniziativa e il numero limitato di posti, si invita la cittadinanza interessata a riservare il proprio appuntamento il prima possibile.
Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i seguenti recapiti telefonici:
- 392 171 4920
- 331 718 4753
Per l’evento di Rodio, le prenotazioni sono gestite anche dalle volontarie Alberta della Pepa, Loretta Di Blasi e Giusy Vasile.
Con “Missione Salute 2025”, la Misericordia di Pisciotta conferma ancora una volta il proprio ruolo centrale nel supporto alla comunità, offrendo servizi concreti che mettono al primo posto il benessere dei cittadini.