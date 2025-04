Metrò del Mare, c’è l’avviso per l’affidamento del servizio | VIDEO

La Regione Campania ha adottato un provvedimento per il trasporto marittimo pubblico di linea, con l’obiettivo di garantire la continuità territoriale e migliorare la gestione degli accosti nei porti regionali. Il Decreto Dirigenziale introduce nuove disposizioni per l’assegnazione degli slot orari e il rilascio delle autorizzazioni trimestrali, inserendosi nel contesto della programmazione triennale dei servizi minimi di trasporto marittimo.

L’iniziativa mira a offrire un servizio di trasporto marittimo adeguato alle esigenze del territorio, nel rispetto dei vincoli di sicurezza e delle peculiarità geomorfologiche dei porti campani.

Il Metrò del Mare

Il provvedimento è anche propedeutico all’attivazione del Metrò del Mare, che collegherà il Cilento con le isole, Salerno e la Costiera Amalfitana.

Quest’anno, su impulso degli amministratori cilentani, verrà inaugurata una linea interamente dedicata al Cilento per collegare Agropoli agli altri porti del comprensorio. Il centro dell’alto Cilento costiero fungerà da hub per il collegamento con San Marco di Castellabate, Acciaroli, Casal Velino, Pisciotta, Marina di Camerota e Sapri. Le partenze sono previste alle 12:40 e alle 19:00, e la linea sarà attiva giornalmente fino al 30 settembre.

Dal lunedì al venerdì, inoltre, da Agropoli sarà possibile raggiungere Positano e Amalfi, con collegamenti disponibili anche per Salerno, al molo Manfredi. Un ulteriore opzione, mancata negli ultimi anni, è il collegamento per Capri.

L’iter burocratico

L’iter burocratico è stato avviato con la pubblicazione, da parte della Regione Campania, di una procedura aperta di interpello per la fornitura di servizi senza oneri per la Regione. L’armatore interessato garantirà il servizio lungo il litorale flegreo e cilentano per tre anni. Nel caso non ci fossero risposte da parte dei privati, Palazzo Santa Lucia potrebbe garantire un contributo per sostenere il servizio attivandolo in tempi brevi, superando le criticità degli ultimi due anni.