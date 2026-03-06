Attualità

Meteo Salerno e provincia: weekend di sole e clima mite, ma occhio alle velature nel Sud Salernitano

Previsioni meteo Salerno e provincia dal 6 al 9 marzo 2026. Clima primaverile nel Cilento e Vallo di Diano con temperature fino a 18°C e mari calmi

Redazione Infocilento
Il secondo weekend di marzo 2026 si preannuncia all’insegna della stabilità atmosferica su tutto il territorio salernitano. Un robusto promontorio di alta pressione di matrice sub-tropicale sta garantendo giornate dal sapore tipicamente primaverile, pur con qualche innocuo passaggio nuvoloso che interesserà maggiormente le aree meridionali della provincia.

Venerdì 6 marzo: nubi sparse e clima dolce

La giornata odierna vede la provincia di Salerno avvolta da un contesto di variabilità poco significativa. Nel Cilento e nel Vallo di Diano, il cielo si presenta parzialmente nuvoloso a causa di nubi medio-alte che non daranno luogo a precipitazioni.

Temperature: Massime gradevoli intorno ai 18°C lungo la costa (Sapri, Marina di Camerota), più fresche nelle zone interne del Vallo con punte di 15°C.

Vento: Debole dai quadranti nord-orientali al mattino, in rotazione da Sud nel pomeriggio.

Mare: Poco mosso sotto costa, quasi calmo al largo.

Sabato 7 marzo: splende il sole sul Sud Salernitano

Per la giornata di sabato è previsto un ulteriore miglioramento. L’allontanamento di una debole circolazione instabile verso i Balcani favorirà ampie schiarite su tutto il basso salernitano. Il sole sarà protagonista sia sulle spiagge cilentane che sulle vette degli Alburni.

Temperature: Minime stazionarie tra i 7°C e i 10°C; massime in lieve aumento, localmente fino a 19°C nelle ore centrali della giornata.

Vento: Regime di brezza leggera lungo la costa.

Mare: Calmo o quasi calmo, ideale per le prime passeggiate sul lungomare.

Domenica 8 marzo: una festa della donna all’aperto

Domenica il campo di alta pressione raggiungerà il suo apice. Si prevede un cielo sereno o poco nuvoloso per l’intera giornata. Sarà una domenica perfetta per gite fuori porta e attività all’aria aperta nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Temperature: Clima mite con punte di 20°C nelle aree pianeggianti e riparate dal vento.

Vento: Assente o debole di direzione variabile.

Mare: Condizioni di mare calmo su tutto il litorale da Agropoli a Palinuro.

Tendenza per lunedì 9 marzo e giorni successivi

L’inizio della prossima settimana vedrà ancora la persistenza dell’anticiclone. Lunedì 9 marzo il tempo resterà stabile, anche se si segnala il possibile aumento di velature stratiformi nel tardo pomeriggio, segnale di un graduale indebolimento dell’alta pressione che potrebbe concretizzarsi verso la metà del mese. Le temperature rimarranno comunque superiori alla media stagionale, confermando un inizio di marzo decisamente mite per tutto il meridione.

