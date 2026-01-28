Meteo: chiusura di gennaio sotto la pioggia, tregua nel weekend

La provincia di Salerno si appresta a vivere una fase meteorologica piuttosto dinamica. Un treno di perturbazioni atlantiche colpirà con particolare intensità l’area sud, portando piogge diffuse e un rinforzo della ventilazione, prima di un atteso miglioramento in vista del primo fine settimana di febbraio.
Mercoledì 28 gennaio: piogge intense e forte libeccio
La giornata sarà caratterizzata da condizioni di spiccato maltempo. Sin dal mattino sono attese precipitazioni diffuse, che assumeranno carattere di rovescio o temporale soprattutto a ridosso dei rilievi del Cilento e nel Vallo di Diano.
- Temperature: Lungo la costa tra Agropoli e Sapri si oscillerà tra una minima di 10°C e una massima di 13-14°C. Nelle zone interne, come Sala Consilina, i valori saranno più bassi, compresi tra 6°C e 10°C.
- Vento: Molto forte dai quadranti sud-occidentali (Libeccio), con raffiche che potranno superare i 50-60 km/h nelle aree esposte.
- Mare: Da molto mosso ad agitato, con onde che potranno raggiungere i 2.5 metri; prestare attenzione alle zone costiere vulnerabili alle mareggiate.
Giovedì 29 gennaio: instabilità residua e prime schiarite
Il transito del fronte perturbato lascerà spazio a una variabilità ancora accentuata. Al mattino saranno possibili residue piogge, ma la tendenza è per un graduale miglioramento con ampie schiarite a partire dal tardo pomeriggio.
- Temperature: Stazionarie o in lieve calo nelle minime; costa tra 10°C e 12°C, interno tra 5°C e 11°C.
- Vento: Moderato da Ovest, in rotazione dai quadranti settentrionali in serata.
- Mare: Ancora molto mosso, ma con moto ondoso in progressiva attenuazione.
Venerdì 30 gennaio: nuova nuvolosità e clima umido
Un nuovo impulso instabile, seppur meno intenso del precedente, lambirà il salernitano. Il cielo si presenterà spesso coperto con possibili piovaschi intermittenti, più probabili nel basso Cilento.
- Temperature: Stabili; massime costiere intorno ai 12°C, minime interne vicino ai 5°C.
- Vento: Debole o moderato dai quadranti meridionali.
- Mare: Mosso.
Tendenza per il weekend e domenica 1 febbraio
Il passaggio al nuovo mese segnerà il ritorno del bel tempo grazie a un temporaneo aumento della pressione atmosferica.
- Sabato 31 gennaio: Ampi spazi di sereno si alterneranno a qualche nube innocua. Le temperature massime inizieranno a risalire leggermente attestandosi sui 13°C.
- Domenica 1 febbraio: Sarà una giornata prettamente soleggiata o poco nuvolosa su tutto il comprensorio di Salerno sud. I venti saranno deboli e il mare si presenterà poco mosso, favorendo una domenica gradevole con temperature massime fino a 14°C lungo la fascia costiera.