Meteo: chiusura di gennaio sotto la pioggia, tregua nel weekend

Gennaio chiude col botto tra piogge battenti e mareggiate nel Cilento, ma il weekend riserva una sorpresa inaspettata

Redazione Infocilento
Ombrello, pioggia

La provincia di Salerno si appresta a vivere una fase meteorologica piuttosto dinamica. Un treno di perturbazioni atlantiche colpirà con particolare intensità l’area sud, portando piogge diffuse e un rinforzo della ventilazione, prima di un atteso miglioramento in vista del primo fine settimana di febbraio.

Mercoledì 28 gennaio: piogge intense e forte libeccio

La giornata sarà caratterizzata da condizioni di spiccato maltempo. Sin dal mattino sono attese precipitazioni diffuse, che assumeranno carattere di rovescio o temporale soprattutto a ridosso dei rilievi del Cilento e nel Vallo di Diano.

  • Temperature: Lungo la costa tra Agropoli e Sapri si oscillerà tra una minima di 10°C e una massima di 13-14°C. Nelle zone interne, come Sala Consilina, i valori saranno più bassi, compresi tra 6°C e 10°C.
  • Vento: Molto forte dai quadranti sud-occidentali (Libeccio), con raffiche che potranno superare i 50-60 km/h nelle aree esposte.
  • Mare: Da molto mosso ad agitato, con onde che potranno raggiungere i 2.5 metri; prestare attenzione alle zone costiere vulnerabili alle mareggiate.

Giovedì 29 gennaio: instabilità residua e prime schiarite

Il transito del fronte perturbato lascerà spazio a una variabilità ancora accentuata. Al mattino saranno possibili residue piogge, ma la tendenza è per un graduale miglioramento con ampie schiarite a partire dal tardo pomeriggio.

Leggi anche:

Meteo: in arrivo freddo e venti forti, ecco l’avviso della Protezione Civile
  • Temperature: Stazionarie o in lieve calo nelle minime; costa tra 10°C e 12°C, interno tra 5°C e 11°C.
  • Vento: Moderato da Ovest, in rotazione dai quadranti settentrionali in serata.
  • Mare: Ancora molto mosso, ma con moto ondoso in progressiva attenuazione.

Venerdì 30 gennaio: nuova nuvolosità e clima umido

Un nuovo impulso instabile, seppur meno intenso del precedente, lambirà il salernitano. Il cielo si presenterà spesso coperto con possibili piovaschi intermittenti, più probabili nel basso Cilento.

  • Temperature: Stabili; massime costiere intorno ai 12°C, minime interne vicino ai 5°C.
  • Vento: Debole o moderato dai quadranti meridionali.
  • Mare: Mosso.

Tendenza per il weekend e domenica 1 febbraio

Il passaggio al nuovo mese segnerà il ritorno del bel tempo grazie a un temporaneo aumento della pressione atmosferica.

  • Sabato 31 gennaio: Ampi spazi di sereno si alterneranno a qualche nube innocua. Le temperature massime inizieranno a risalire leggermente attestandosi sui 13°C.
  • Domenica 1 febbraio: Sarà una giornata prettamente soleggiata o poco nuvolosa su tutto il comprensorio di Salerno sud. I venti saranno deboli e il mare si presenterà poco mosso, favorendo una domenica gradevole con temperature massime fino a 14°C lungo la fascia costiera.
Condividi questo articolo
Articolo precedente Sacco, corso salvavita Sacco: grande partecipazione per le giornate della salute, successo per il corso salvavita
Articolo Successivo Liceo Da Procida Salerno “Viral, quello che condividi può ferire” al Liceo Da Procida la presentazione del cortometraggio
Nessun commento