Meteo: chiusura di gennaio sotto la pioggia, tregua nel weekend

La provincia di Salerno si appresta a vivere una fase meteorologica piuttosto dinamica. Un treno di perturbazioni atlantiche colpirà con particolare intensità l’area sud, portando piogge diffuse e un rinforzo della ventilazione, prima di un atteso miglioramento in vista del primo fine settimana di febbraio.

Mercoledì 28 gennaio: piogge intense e forte libeccio

La giornata sarà caratterizzata da condizioni di spiccato maltempo. Sin dal mattino sono attese precipitazioni diffuse, che assumeranno carattere di rovescio o temporale soprattutto a ridosso dei rilievi del Cilento e nel Vallo di Diano.

Temperature: Lungo la costa tra Agropoli e Sapri si oscillerà tra una minima di 10°C e una massima di 13-14°C . Nelle zone interne, come Sala Consilina, i valori saranno più bassi, compresi tra 6°C e 10°C .

Giovedì 29 gennaio: instabilità residua e prime schiarite

Il transito del fronte perturbato lascerà spazio a una variabilità ancora accentuata. Al mattino saranno possibili residue piogge, ma la tendenza è per un graduale miglioramento con ampie schiarite a partire dal tardo pomeriggio.

Temperature: Stazionarie o in lieve calo nelle minime; costa tra 10°C e 12°C , interno tra 5°C e 11°C .

Venerdì 30 gennaio: nuova nuvolosità e clima umido

Un nuovo impulso instabile, seppur meno intenso del precedente, lambirà il salernitano. Il cielo si presenterà spesso coperto con possibili piovaschi intermittenti, più probabili nel basso Cilento.

Temperature: Stabili; massime costiere intorno ai 12°C , minime interne vicino ai 5°C .

Tendenza per il weekend e domenica 1 febbraio

Il passaggio al nuovo mese segnerà il ritorno del bel tempo grazie a un temporaneo aumento della pressione atmosferica.