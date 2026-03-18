Meteo: calo termico, torna la neve. Ma la Primavera prepara il riscatto

Il passaggio dall’Inverno alla Primavera astronomica (prevista per il 20 marzo) si preannuncia dinamico per il territorio salernitano. Una “goccia fredda” in transito sul Mediterraneo sta portando un’accentuata variabilità, colpendo in particolare l’area sud della provincia, tra il Cilento e il Golfo di Policastro. Nella notte è tornata la neve sulla Sella del Corticato, come dimostra l’immagine di Giuseppe Di Candia. Ecco il dettaglio per i prossimi giorni.

Mercoledì 18 Marzo: Variabilità e primi piovaschi

La giornata si apre con schiarite alternate a nubi basse. Nel pomeriggio, l’instabilità aumenterà progressivamente, specialmente nelle aree interne del Vallo di Diano e lungo la costa meridionale (Sapri, Marina di Camerota).

Tempo: Piogge deboli o brevi rovesci pomeridiani.

Piogge deboli o brevi rovesci pomeridiani. Temperature: In lieve calo, con massime intorno ai 13-14°C e minime stabili sui 7-8°C .

In lieve calo, con massime intorno ai e minime stabili sui . Vento: Moderato da Nord-Est (Grecale).

Moderato da Nord-Est (Grecale). Mare: Da mosso a molto mosso al largo; poco mosso sotto costa.

Giovedì 19 Marzo: San Giuseppe sotto le nuvole

La festività di San Giuseppe vedrà un cielo spesso coperto. Non mancheranno piovaschi intermittenti, più insistenti tra Agropoli e il basso Cilento al mattino.

Tempo: Molto nuvoloso con deboli piogge; miglioramento dalla serata.

Molto nuvoloso con deboli piogge; miglioramento dalla serata. Temperature: Massime stazionarie sui 14-15°C ; clima fresco nelle ore serali.

Massime stazionarie sui ; clima fresco nelle ore serali. Vento: Debole di direzione variabile, tendente a disporsi da Ovest/Sud-Ovest.

Debole di direzione variabile, tendente a disporsi da Ovest/Sud-Ovest. Mare: Mosso, con moto ondoso in graduale attenuazione.

Venerdì 20 Marzo: Equinozio di Primavera con il sole

Il cambio di stagione porta un deciso miglioramento. L’alta pressione tenterà di guadagnare terreno, garantendo ampi spazi di sereno su tutta la provincia.

Tempo: Prevalentemente soleggiato o poco nuvoloso.

Prevalentemente soleggiato o poco nuvoloso. Temperature: In ripresa le massime, che potranno toccare i 16-17°C nelle aree pianeggianti (Piana del Sele).

In ripresa le massime, che potranno toccare i nelle aree pianeggianti (Piana del Sele). Vento: Brezze leggere dai quadranti settentrionali.

Brezze leggere dai quadranti settentrionali. Mare: Quasi calmo o poco mosso.

Tendenza Meteo: Verso Domenica 29 Marzo

Il periodo compreso tra il 21 e il 29 marzo sarà caratterizzato da una tipica altalena primaverile.

Weekend 21-22 Marzo: Sabato discreto, mentre domenica 22 una nuova infiltrazione umida potrebbe riportare nuvolosità compatta e qualche pioggia isolata, specialmente a ridosso dei rilievi del Parco Nazionale del Cilento. Settimana 23-29 Marzo: Le proiezioni a lungo termine indicano una fase centrale della settimana (24-26 marzo) più stabile grazie a un temporaneo rinforzo dell’anticiclone. Tuttavia, verso il weekend del 28-29 marzo, è probabile un nuovo peggioramento di origine atlantica che potrebbe portare piogge più diffuse e un rinforzo dei venti di Libeccio.

Consiglio dell’esperto: In questo periodo di transizione, le temperature percepite possono variare bruscamente tra sole e ombra. Il mare resterà generalmente navigabile, ma prestate attenzione ai rinforzi di vento previsti per mercoledì 18 e per il weekend finale del mese.