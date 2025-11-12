Mercato Cilento, la frazione si ribella: striscioni in tutta la località, proteste per i continui disagi

A Mercato Cilento – frazione di Perdifumo – nel corso della notte sono stati affissi striscioni di protesta lungo la strada che attraversa il paese. Anonimi cittadini hanno così manifestato disappunto per le criticità che continuano a riguardare l’approvvigionamento idrico, la fornitura di energia elettrica e non solo. I residenti di Mercato Cilento chiedono maggiore attenzione alla frazione, e non è un caso che i manifesti siano stati affissi proprio la scorsa notte.

La provocazione

Si tratta di una provocazione nei confronti dell’amministrazione comunale che nei giorni scorsi ha denunciato atti vandalici nella contrada, ovvero alcune scritte realizzate con delle spray nero sulla cartellonistica. Ma in realtà la comunità cilentana denuncia da tempo problemi ben più gravi e di fatto gli striscioni rappresentano una provocazione nei confronti dell’amministrazione comunale.

Le criticità segnalate dai residenti

Già nei mesi estivi, ad esempio molti residenti avevano lamentato la mancanza di acqua anche per più di 24 ore; nelle ultime settimane sono continuate le lamentele via social: “Non è possibile che anche a novembre dobbiamo fare i conti con i razionamenti” si legge in diversi commenti su Facebook. Questa mattina poi ha fatto la sua comparsa uno striscione che recita “No acqua da aprile”.

Polemiche, inoltre, anche per ripetute interruzioni dell’energia elettrica e per la situazione in cui versa il manto stradale. Da settembre, infatti, il centro cittadino di Mercato Cilento è stato interessato da interventi che hanno causato disagi alla viabilità e ad oggi, a lavori conclusi, le condizioni dell’asfalto non sono ottimali.

“Più buche che sulla luna” si legge in uno degli striscioni appesi nottetempo ed anche la festa patronale è finita sotto i riflettori. Pare proprio, dunque, che un forte malcontento aleggi tra i residenti, tuttavia non si registrano per ora repliche da parte dell’amministrazione comunale.