Perdifumo: atti vandalici nella frazione di Mercato Cilento

Diversi episodi di vandalismo si stanno registrando nella frazione Mercato Cilento del comune di Perdifumo. Panchine, staccionate, muri e parti di alcune pensiline del posto sono state danneggiate con scritte e atti di inciviltà. A denunciare pubblicamente l’accaduto è Andrea Russo, amministratore comunale.

Il caso

In alcuni circostanze è stata addirittura manomessa anche la pubblica illuminazione, causando disservizi per alcuni giorni alla cittadinanza e provocando tanto malcontento e critiche da parte della popolazione “In passato si è scelto di non dare risalto a questi gesti, ma oggi è importante parlarne: non possiamo restare indifferenti”, afferma Russo.

“Chi danneggia i beni pubblici colpisce l’intera comunità, perché ogni riparazione ha un costo che ricade su tutti noi. Invito tutti a segnalare comportamenti sospetti”, conclude il consigliere di maggioranza.