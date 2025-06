Maturità, finita la seconda prova. Le impressioni a caldo degli studenti del Parmenide di Roccadaspide

Studio di funzioni per gli studenti dello Scientifico, un brano di Hilary Mantel per il linguistico, Intelligenza artificiale per l’Istituto Tecnico ad indirizzo Informatico sono solo alcune delle tracce che gli studenti impegnati nell’esame di maturità hanno dovuto affrontare per la seconda prova tenutasi oggi.

Le impressioni degli studenti del Parmenide

Diversi gli indirizzi di studio dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Parmenide” di Roccadaspide e quindi diverse le opinioni degli studenti rispetto alla prova affrontata in base al percorso di studi svolto nei cinque anni. Le telecamere e i microfoni di InfoCilento hanno raggiunto il “Parmenide” per chiedere direttamente ai maturandi come hanno trovato le tracce e come è andata la seconda prova scritta, la più temuta come raccontato, qualche giorno fa, dagli stessi studenti.