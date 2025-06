Maturità, studenti impegnati con la seconda prova: matematica allo scientifico, Cicerone al classico e “La Cura” di Battiato all’Artistico

Oltre 524.000 maturandi e maturande in tutta Italia si sono cimentati oggi con la seconda prova scritta dell’Esame di Stato, quella dedicata alla disciplina di indirizzo. Dalle 8:30, studenti di licei e istituti tecnici si sono confrontati con esercizi, testi e quesiti specifici per ogni percorso di studio.

Al Classico ritorna Cicerone con il De Amicitia

Al Liceo classico, la prova verte su Marco Tullio Cicerone con un passo tratto dal dialogo De amicitia. Il testo, che riflette sul valore dell’amicizia, contiene la celebre citazione: «Cosa c’è di più dolce che avere qualcuno con cui parlare così come con se stessi?».

Allo Scientifico, matematica

Gli studenti del Liceo scientifico hanno affrontato due problemi e alcuni quesiti di matematica. La novità di quest’anno risiede nella presenza di citazioni culturali: Platone, Cartesio, un brano di Cicerone e un’opera di Umberto Boccioni arricchiscono il percorso logico e creativo della prova, incentrata su funzioni e geometria su circonferenza.

Linguistico: inglese, fast fashion e riflessioni educative

Per il Liceo linguistico, la seconda prova di inglese include un brano tratto da Every day is mother’s day della scrittrice britannica Hilary Mantel, accompagnato da un articolo sul fast fashion e una riflessione sull’istruzione ispirata da Kofi Annan.

Scienze Umane: la ricerca applicata al centro della prova

Il Liceo delle Scienze Umane ha analizzato il tema della ricerca applicata. Tra i materiali, un estratto da La pratica della ricerca antropologica di Roberta Bonetti e Cristiana Natali, docenti all’Università di Bologna, con focus sull’uso di strumenti audiovisivi in ambito antropologico.

Artistico: “La Cura” di Battiato

All’artistico, la traccia per le discipline audiovisive e multimediali trae spunto da La cura di Franco Battiato. Le immagini di supporto includono opere di Pablo Picasso, Diego Rivera, fotografie di Elliot Erwitt e Sandro Scalia, con uno sguardo suggestivo sulla città di Palermo.

Informatica: una piattaforma contro le fake news

Negli istituti tecnici, l’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni propone un caso pratico sulla realizzazione di una piattaforma web per contrastare le fake news. Il compito riguarda il labeling di un dataset e l’addestramento di un modello di intelligenza artificiale in grado di riconoscere le notizie false sul web.

Economia Aziendale: analisi della Alfa Spa

All’indirizzo Itaf – Amministrazione, Finanza e Marketing, la prova di Economia aziendale richiede un’analisi gestionale della società Alfa Spa, produttrice di componenti meccanici.