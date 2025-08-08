Marina di Casal Velino, rubata un’auto nella notte: indagini in corso

Furto nella notte a Marina di Casal Velino, in via Velia. Una Fiat 500 Abarth, parcheggiata davanti a un’attività commerciale, è stata rubata mentre i proprietari si trovavano a casa.

Il fatto

L’auto era stata lasciata in sosta intorno alle 21:00. La scoperta è avvenuta questa mattina, quando, recatisi a riprenderla, hanno trovato il posto vuoto.

Immediata la denuncia ai Carabinieri della locale stazione, che hanno avviato le indagini per individuare i responsabili. Dell’accaduto sono stati informati anche gli agenti della Polizia Municipale.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine stanno acquisendo elementi utili, compresi eventuali filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona.