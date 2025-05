Marina di Camerota, si ferisce a bordo di una barca a vela: paura per un 71enne

Scivola a bordo e si ferisce, incidente su una barca a vela battente bandiera francese. Attimi di paura questa mattina su una barca a vela, lunga 13 metri, a bordo della quale erano presenti quattro persone. A ferirsi, in seguito ad una caduta, è stato un 71enne francese che si trovava a bordo del natante.

I soccorsi

Motivo per il quale nell’immediato è stata allertata la Guardia Costiera di Marina di Camerota. Arrivata la macchina dei soccorsi, immediato è stato l’arrivo dei Sanitari del 118 e del personale della Guardia Costiera del posto che hanno atteso l’arrivo del natante.

Giunto nel porto di Marina di Camerota, l’uomo è stato poi subito soccorso dagli uomini della Capitaneria di Porto e dal personale medico e sanitario del 118 che subito ha prestato le dovute cure al malcapitato.

Indagini in corso

L’uomo, dopo il primo intervento, è stato trasportato dai sanitari presso l’ospedale San Luca di Vallo della Lucania per tutti gli accertamenti del caso. Il 71enne sembra abbia riportato un trauma cranico ma non sarebbe in pericolo di vita.

Indagini in corso.