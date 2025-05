Guardia Costiera salva sub in difficoltà nei pressi della Torre del Telegrafo ad Ascea

Alle ore 10:20 circa, una tempestiva segnalazione da parte di un privato cittadino ha allertato la Guardia Costiera in merito alla presenza di un sub in difficoltà a causa di un malore. L’uomo si trovava nella zona prospiciente la Torre del Telegrafo ad Ascea, in un tratto di costa impervio e difficilmente raggiungibile via terra.

Immediato intervento via mare della Guardia Costiera

Verificata la veridicità della segnalazione attraverso contatti diretti con il segnalante, è stato immediatamente disposto l’invio sul luogo della motovedetta SAR CP 855 e del battello GC A98, unitamente a una pattuglia terrestre partita dal Porto di Acciaroli. Le precise e costanti informazioni fornite dal segnalante sullo stato di salute del sub hanno reso evidente l’impossibilità di un’evacuazione via terra.

Trasbordo in sicurezza e trasporto urgente ad Acciaroli

Si è quindi deciso di trasbordare il sub via mare a bordo della motovedetta SAR CP 855, giunta rapidamente sul posto e avvicinatasi il più possibile alla costa. Il trasbordo in sicurezza è stato reso possibile anche grazie alla pronta collaborazione del segnalante, il quale ha trasportato il malcapitato vicino alla motovedetta utilizzando una tavola gonfiabile, facilitando così il suo recupero da parte del personale della Guardia Costiera. Una volta a bordo, la motovedetta SAR CP 855 ha fatto rotta a tutta velocità verso il vicino porto di Acciaroli, dove un’ambulanza del 118, precedentemente allertata per l’emergenza medica, attendeva l’arrivo del sub.

Trasporto all’ospedale di Vallo della Lucania per accertamenti

Il sub soccorso è stato successivamente trasportato presso l’ospedale di Vallo della Lucania per ricevere gli accertamenti medici necessari. L’intervento rientra nell’ambito dei compiti istituzionali del Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera, il cui servizio SAR (Ricerca e Soccorso) è attivo 24 ore su 24 per garantire la sicurezza della navigazione e della balneazione.