Marina di Camerota celebra le feste con il MDC Xmas Fest: musica, eventi e capodanno in piazza

Il Comune di Camerota ufficializza il programma delle celebrazioni natalizie presentando il MDC Xmas Fest, una rassegna che animerà Marina di Camerota dal 20 dicembre 2025 al 3 gennaio 2026. L’iniziativa nasce da una sinergia istituzionale che vede coinvolti, oltre all’ente comunale, la Camera di Commercio, Confesercenti Salerno, la Regione Campania, l’Ufficio Turismo Perla del Cilento ed Emme Fest.

L’obiettivo è offrire un cartellone trasversale, studiato per intercettare l’interesse di famiglie, giovani e turisti attraverso un mix di musica dal vivo, percorsi enogastronomici, spettacoli e valorizzazione delle tradizioni locali. Tutti gli appuntamenti in programma prevedono l’ingresso gratuito.

Gli appuntamenti: dalla Notte Bianca Sudamericana al Capodanno

L’inaugurazione della kermesse è fissata per sabato 20 dicembre con la Notte Bianca Sudamericana. Le attività prenderanno il via dalle ore 18.00 sul Lungomare Trieste e in Piazza San Domenico con mercatini, street food e artisti di strada. La serata musicale entrerà nel vivo alle 21.30 in Piazza San Domenico con il live degli Alunni del Sole, storico gruppo della scena musicale italiana. A seguire, alle 23.00 sul Lungomare Trieste, spazio ai ritmi internazionali con il concerto dei Los Reales de Cuba, per poi concludere la nottata dall’una con il DJ set “Salsa Sin Fronteras” e Alex el Chino.

Il weekend di apertura proseguirà domenica 21 dicembre con “La Rotta del Gusto” sul Lungomare Trieste. Dalle 18.00 saranno aperti gli stand gastronomici, mentre alle 21.30 la scena sarà dominata dalla musica popolare cilentana con l’esibizione dei Vienteterra.

Dopo la pausa natalizia, gli eventi riprenderanno venerdì 26 dicembre presso la Terrazza Trieste con l’Aperitivo di Santo Stefano, che dalle 17.00 alle 23.00 vedrà la partecipazione degli special guest Don Rafaelo e Ivanoe. Il giorno successivo, sabato 27 dicembre, il Lungomare Trieste ospiterà l’Emme Fest, un grande evento dedicato al clubbing con un DJ set che inizierà alle 23.00 e vedrà alternarsi in consolle Peppe Salerno, Lelejoop, Vicente Cusati e Leo Lex.

I festeggiamenti per il nuovo anno e la chiusura

Il momento clou delle festività sarà mercoledì 31 dicembre con il Capodanno sul Mare. Allo scoccare della mezzanotte, Marina di Camerota saluterà l’arrivo del 2026 con uno spettacolo pirotecnico seguito da una festa a cielo aperto sul Lungomare Trieste, animata dai DJ Vicente Cusati, LeleJoop e Peppe Yoshi.

La rassegna si concluderà sabato 3 gennaio con l’evento “Doppio Battito”. A partire dalle 21.30, sempre sul Lungomare, andrà in scena uno spettacolo musicale strutturato come un viaggio scenico attraverso tre decenni iconici: gli anni ’70, ’80 e ’90, per una serata all’insegna della nostalgia e del divertimento.

Valorizzazione turistica e sinergia territoriale

Gli organizzatori sottolineano come il calendario sia stato strutturato non solo per l’intrattenimento, ma come leva strategica per il turismo invernale. «Il MDC Xmas Fest – dichiarano i promotori dell’evento – nasce per valorizzare Marina di Camerota nel periodo natalizio, ampliando l’offerta turistica e culturale e creando un calendario capace di attrarre pubblici diversi. È un progetto costruito grazie alla collaborazione tra istituzioni, associazioni, professionisti e attività locali».

L’intento è dunque quello di favorire la promozione territoriale e la partecipazione comunitaria, puntando sulla qualità dell’offerta artistica e sulla capacità di accoglienza della destinazione cilentana anche durante i mesi invernali.