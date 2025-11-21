Camerota si veste a festa: approvato il calendario degli eventi per il Natale 2025/2026. Il 31 dicembre Capodanno in piazza

L’Amministrazione Comunale di Camerota ha ufficialmente dato il via libera alla programmazione natalizia. La giunta guidata dal sindaco Mario Salvatore Scarpitta, è stato approvato il calendario delle manifestazioni che animeranno il territorio durante le prossime festività.
L’obiettivo dichiarato dall’ente è duplice: da un lato, offrire momenti di svago e aggregazione per la comunità locale; dall’altro, incentivare il turismo invernale rendendo il territorio attrattivo anche fuori stagione, a beneficio delle attività economiche e produttive della zona.
Un mese di eventi tra tradizione e novità
Il cartellone, che copre il periodo dall’8 dicembre 2025 al 7 gennaio 2026, prevede una serie di iniziative distribuite tra Camerota capoluogo, Marina di Camerota, Licusati e Lentiscosa, coinvolgendo tutto il territorio comunale.
Tra gli appuntamenti più attesi spiccano la Notte Bianca Sudamericana il 20 dicembre sul Lungomare di Marina e il tradizionale Capodanno in piazza il 31 dicembre. Non mancheranno momenti dedicati alla gastronomia e alla tradizione religiosa, con diverse date dedicate ai Presepi Viventi nelle varie frazioni.
Di seguito i principali appuntamenti in programma:
- 8 dicembre: L’apertura delle feste a Licusati con la “Letterina a Babbo Natale”.
- 13 dicembre: “Festa di Babbo Natale e degustazione” a Lentiscosa (Santa Rosalia).
- 16 dicembre: Concerto scolastico e degustazione presso la Chiesa di Santa Maria a Camerota.
- 20 dicembre: “Notte Bianca Sudamericana” sul Lungomare di Marina di Camerota.
- 21 dicembre: Percorso enogastronomico a Marina di Camerota.
- 25 dicembre: Il classico Concerto di Natale a Camerota.
- 27 dicembre: Doppio appuntamento con “Ricordando Filippo” a Camerota e l’evento “Emme-Fest” sul Lungomare di Marina.
- 28 dicembre: Presepe Vivente nel centro storico di Lentiscosa.
- 1 gennaio: Capodanno e “Festa della pizza e della pizza fritta” a Lentiscosa.
- 5 e 6 gennaio: Chiusura delle festività con i Presepi Viventi rispettivamente a Camerota e Licusati.
-