Camerota si veste a festa: approvato il calendario degli eventi per il Natale 2025/2026. Il 31 dicembre Capodanno in piazza

L’Amministrazione Comunale di Camerota ha ufficialmente dato il via libera alla programmazione natalizia. La giunta guidata dal sindaco Mario Salvatore Scarpitta, è stato approvato il calendario delle manifestazioni che animeranno il territorio durante le prossime festività.

L’obiettivo dichiarato dall’ente è duplice: da un lato, offrire momenti di svago e aggregazione per la comunità locale; dall’altro, incentivare il turismo invernale rendendo il territorio attrattivo anche fuori stagione, a beneficio delle attività economiche e produttive della zona.

Un mese di eventi tra tradizione e novità

Il cartellone, che copre il periodo dall’8 dicembre 2025 al 7 gennaio 2026, prevede una serie di iniziative distribuite tra Camerota capoluogo, Marina di Camerota, Licusati e Lentiscosa, coinvolgendo tutto il territorio comunale.

Tra gli appuntamenti più attesi spiccano la Notte Bianca Sudamericana il 20 dicembre sul Lungomare di Marina e il tradizionale Capodanno in piazza il 31 dicembre. Non mancheranno momenti dedicati alla gastronomia e alla tradizione religiosa, con diverse date dedicate ai Presepi Viventi nelle varie frazioni.

Di seguito i principali appuntamenti in programma: