Camerota si veste a festa: approvato il calendario degli eventi per il Natale 2025/2026. Il 31 dicembre Capodanno in piazza

Tanti gli eventi in programma, prevista anche un evento per attendere in piazza il nuovo anno

Natale luci

L’Amministrazione Comunale di Camerota ha ufficialmente dato il via libera alla programmazione natalizia. La giunta guidata dal sindaco Mario Salvatore Scarpitta, è stato approvato il calendario delle manifestazioni che animeranno il territorio durante le prossime festività.

L’obiettivo dichiarato dall’ente è duplice: da un lato, offrire momenti di svago e aggregazione per la comunità locale; dall’altro, incentivare il turismo invernale rendendo il territorio attrattivo anche fuori stagione, a beneficio delle attività economiche e produttive della zona.

Un mese di eventi tra tradizione e novità

Il cartellone, che copre il periodo dall’8 dicembre 2025 al 7 gennaio 2026, prevede una serie di iniziative distribuite tra Camerota capoluogo, Marina di Camerota, Licusati e Lentiscosa, coinvolgendo tutto il territorio comunale.

Tra gli appuntamenti più attesi spiccano la Notte Bianca Sudamericana il 20 dicembre sul Lungomare di Marina e il tradizionale Capodanno in piazza il 31 dicembre. Non mancheranno momenti dedicati alla gastronomia e alla tradizione religiosa, con diverse date dedicate ai Presepi Viventi nelle varie frazioni.

Di seguito i principali appuntamenti in programma:

  • 8 dicembre: L’apertura delle feste a Licusati con la “Letterina a Babbo Natale”.
  • 13 dicembre: “Festa di Babbo Natale e degustazione” a Lentiscosa (Santa Rosalia).
  • 16 dicembre: Concerto scolastico e degustazione presso la Chiesa di Santa Maria a Camerota.
  • 20 dicembre: “Notte Bianca Sudamericana” sul Lungomare di Marina di Camerota.
  • 21 dicembre: Percorso enogastronomico a Marina di Camerota.
  • 25 dicembre: Il classico Concerto di Natale a Camerota.
  • 27 dicembre: Doppio appuntamento con “Ricordando Filippo” a Camerota e l’evento “Emme-Fest” sul Lungomare di Marina.
  • 28 dicembre: Presepe Vivente nel centro storico di Lentiscosa.
  • 1 gennaio: Capodanno e “Festa della pizza e della pizza fritta” a Lentiscosa.
  • 5 e 6 gennaio: Chiusura delle festività con i Presepi Viventi rispettivamente a Camerota e Licusati.

