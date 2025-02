Marina di Camerota: al via i lavori al Saut, ecco gli interventi in programma

Al via, dal 17 febbraio, i lavori di rifacimento del tetto del Saut di Marina di Camerota, un intervento che prevede anche l’impermeabilizzazione del terrazzo. Un intervento fondamentale per garantire sicurezza e funzionalità a una struttura essenziale per la nostra comunità e per i visitatori.

Più servizi, maggiore sicurezza

Parallelamente, proseguono i lavori di ristrutturazione della postazione del 118 di Camerota, un presidio strategico per l’assistenza medica sul territorio. In passato, la carenza di una struttura locale costringeva a lunghi tempi di attesa per l’arrivo delle ambulanze da Palinuro o dal Golfo di Policastro, creando disagi e criticità per l’emergenza sanitaria. Oggi, grazie alla presenza di questa postazione e all’impegno costante dell’amministrazione comunale, si compie un importante passo avanti nella tutela della salute dei cittadini.

“Continuiamo a investire nella sanità, per un Comune più sicuro e attento alle esigenze di tutti!”, fanno sapere dall’Ente.