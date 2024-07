Marina di Camerota: torna il servizio della Guardia Medica Turistica, servizio utile per cittadini e turisti

Attivo nella frazione costiera di Marina di Camerota la Guardia Medica turistica. Il servizio di guardia medica turistica, presso il porto di Marina di Camerota, sarà operativo ogni giorno dalle ore 8:00 alle ore 20:00, garantendo assistenza sanitaria continua a cittadini e turisti.

L’attivazione di questo servizio rappresenta un significativo passo avanti per la comunità e per i numerosi turisti che scelgono Marina di Camerota come meta per le loro vacanze. «Vogliamo assicurare che tutti possano godere delle nostre bellezze naturali con la tranquillità di avere un servizio sanitario efficiente e sempre a portata di mano» ha dichiarato il dottor Francesco Saturno, vicesindaco con delega alla Sanità.

Il vicesindaco ha inoltre espresso la sua gratitudine verso coloro che hanno reso possibile questo importante servizio: «Ringraziamo il direttore sanitario dott. Vincenzo De Paola, il direttore sanitario aziendale dott. Primo Sergianni e il direttore Generale dott. Gennaro Sosto. Un ringraziamento speciale va ai medici e a tutti i dipendenti dell’ASL Salerno, impegnati quotidianamente nel nostro SAUT, che assicurano servizi sanitari fondamentali».

La presenza della guardia medica turistica rappresenta un valore aggiunto per la sicurezza e la serenità di residenti e visitatori, confermando Marina di Camerota come una meta turistica accogliente e attenta alle esigenze di tutti.