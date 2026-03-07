Calcio

Maria Marotta: designazione internazionale per la cilentana

A Nottingham in campo il direttore di gara della sezione arbitrale di Sapri

Christian Vitale
Maria Marotta

Nel calcio femminile oggi, dopo le gare di martedì, tornano in campo le nazionali europee impegnate nella seconda giornata delle gare valevoli per le qualificazioni al Mondiale in Brasile del prossimo anno. Per i match che porteranno alla FIFA Women’s World Cup 2027 oltre alla Nazionale Femminile guidata dal CT Andrea Soncin, che dopo la Svezia a Reggio Calabria affronterà la Danimarca a Vicenza, ci sono altre italiane pronte a distinguersi sui manti erbosi in giro per l’Europa. con la cilentana Maria Marotta, direttore di gara internazionale, presente.

Maria Marotta a Nottingham per le qualificazioni al Mondiale in Brasile

In Inghilterra-Islanda, in campo a Nottingham, a dirigere sarà Silvia Gasperotti, classe ’93 della sezione di Rovereto. Per la gara valida per il gruppo 3 della Lega A, con le campionesse d’Europa in carica in campo, Gasperotti sarà affiancata dalle assistenti arbitrali Stefania Signorelli, di Paola, e Alessia Cerrato, di San Dona Di Piave, mentre il IV ufficiale di gara sarà proprio Maria Marotta, direttore di gara classe ’84 della sezione di Sapri.
L’altro quartetto italiano pronto a ben figurare in campo internazionale sarà di scena per la gara tra Portogallo-Slovacchia, pronte a sfidarsi a Barcelos, con Martina Molinaro, della sezione di Lamezia Terme, a dirigere il match. Per la partita del gruppo 3 della Lega B Molinaro sarà affiancata dalle assistenti arbitrali Veronica Martinelli, di Seregno, Laura Gasparini, di Macerata, con Deborah Bianchi, di Prato come IV ufficiale.

Per la cilentana nelle scorse settimane l’impegno in Women’s Europe Cup

Parlando di club, invece, l’ultima designazione internazionale per le italiane risale al 18 febbraio quando Maria Sole Ferrieri Caputi, della sezione di Livorno, ha diretto la gara di UEFA Women’s Europe Cup tra le svedesi dell’Hammarby e le portoghesi dello Sporting. Con Ferrieri Caputi oltre all’assistente inglese Emily Carney anche Stefania Signorelli, di Paola, con la cilentana Maria Marotta, originaria di San Giovanni a Piro, designata come IV ufficiale di gara.

Maria Marotta: la cilentana confermata internazionale per il 2026
