Manovra errata con l’autoarticolato. Traffico in tilt in prossimità della zona industriale

La manovra sbagliata di un autostrasportatore all’incrocio che collega la zona industriale di Battipaglia a quella di Eboli e il traffico veicolare di via La Carnale è andato letteralmente in tilt.

La volumetria e la massa del mezzo di trasporto hanno richiesto, necessario, l’intervento dei soccorsi da parte dei vigili del fuoco.

L’incidente e le manovre di soccorso

Per ripercorrere le manovre necessarie alla messa su strada del bisonte, sono stati impegnati uomini e mezzi dei vigili del fuoco.

Per regolare la viabilità per una arteria importante per il traffico dei mezzi pesanti diretti all’area industriale di Eboli, invece, sono stati impiegati i caschi bianchi del capitano Mario Dura.

Mattinata impegnativa quella di oggi per i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine in prossimità dell’area industriale ebolitana per un errore di manovra che ha letteralmente spezzato in due l’uscita autostradale, isolato l’istituto Agrario e creato disagi per l’accesso all’area industriale.

Per fortuna nessun ferito.