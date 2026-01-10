Maltempo sul Cilento: allagamenti ad Ascea e Casal Velino. A Santa Maria l’acqua entra nella chiesa

Ancora danni a causa del forte maltempo di queste ore. A Castellabate il mare agitato ha provocato diversi disagi, soprattutto nei pressi del Santuario di Santa Maria a Mare situato in pieno centro cittadino e a pochi passi dalla spiaggia di “Marina Piccola”

Chiesa allagata

L’interno della Chiesa, infatti, è stato raggiunto dall’acqua allagando la sala di “Sant’Antonio” dove di solito si tiene il catechismo per i tanti giovani del posto, così come le varie navate del Santuario. Immediatamente è scattato l’allarme con l’intervento dei premi fedeli della parrocchia e di tanti volontari che si sono messi subito a lavoro per ripulire l’area.

In molti si sono muniti di scope e hanno dato la propria mano per aiutare nelle operazioni, cosi come in prima persona anche il nuovo parroco Don Carlo Pisani. Presente anche la Protezione Civile comunale che si è adoperata per costruire una piccola barriera per limitare la forza del moto ondoso.

La situazione a sud

Disagi anche tra Ascea e Casal Velino. Nel primo comune il lungomare Ponente risulta allagato, con difficoltà di passaggio per veicoli e pedoni a causa della combinazione tra pioggia intensa e forte vento di maestrale.

Pericolo mareggiate

Il mare in tempesta ha generato onde alte che hanno invaso la carreggiata, rendendo necessarie misure di sicurezza immediate. Sul posto è presente la Polizia Municipale, impegnata nella gestione della viabilità e nella messa in sicurezza delle aree già transennate, interessate da cedimenti strutturali riconducibili alle recenti mareggiate.

Situazione critica anche a Casal Velino, dove le condizioni del mare hanno portato alla chiusura del tratto finale del lungomare. Il provvedimento è stato disposto dalla Polizia Municipale per fronteggiare l’emergenza legata alla mareggiata e tutelare la sicurezza pubblica.

Le autorità locali monitorano l’evolversi della situazione e invitano i cittadini alla massima prudenza. Questa mattina problemi si erano segnalati anche tra Agropoli e Capaccio Paestum.